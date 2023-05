Do 25 maja potrwa w Krakowie pierwsze Polish-African Academic Forum 2023. Wydarzenie jest okazją do spotkań medycznej kadry naukowej z Polski i Afryki. Uczestnicy wykładów i prelekcji wymienią doświadczenia w zakresie tematyki związanej z rozwojem medycyny.

Pierwsze Polish-African Academic Forum odbędzie się w stolicy Małopolski w dniach 22-26 maja 2023 roku.

W stolicy Małopolski na zaproszenie prorektora UJ ds. CM prof. Tomasza Grodzickiego gościć będą przedstawiciele kadry naukowej z Muhimbili University of Health and Allied Sciences (MUHAS) oraz Jakaya Kikwete Cardiac Institute w Dar es Salaam (Tanzania), Ahfad University for Women w Omdurman (Sudan) oraz University of Rwanda w Kigali (Rwanda).

Podczas pobytu w Krakowie wezmą udział w wydarzeniach organizowanych w ramach pierwszego Polish-African Academic Forum, które będzie okazją do wymiany doświadczeń oraz rozpoczęcia międzynarodowej współpracy naukowej między uczelniami.

Forum ma na celu wypracowanie platformy kooperacji zarówno w rozwoju nauczania medycznego, ale i rozwoju współpracy przy wspólnych badaniach naukowych.

W poszczególnych częściach Forum wezmą udział: prorektor ds. współpracy międzynarodowej UJ prof. Malec, Dyrektor Generalny FRSE (Erasmus+) prof. Paweł Poszytek oraz ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Sudanie Michał Murkociński.

Wydarzenie realizowane jest przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych i ambasadora RP w Tanzanii i Rwandzie Krzysztofa Buzalskiego.

Organizatorzy zapraszają do udziału w otwartych częściach forum: