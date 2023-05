Do Szafy Dobra ponownie można przynosić wiosenne oraz letnie ubrania a także obuwie na płaskiej podeszwie. W szczególności potrzebna jest odzież i buty dla osób dorosłych. Szafa przyjmuje również zabawki dla dzieci.

/ krakow.pl /

Szafa Dobra na os. Górali 8 znowu działa.

Ubrania można przynosić tam od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 16.00.

Przekazywana odzież ma być czysta i niezniszczona. Pracę wolontariuszy zdecydowanie ułatwi wcześniejsze posegregowanie darów.

Szafa Dobra jest to miejsce, gdzie uchodźcy z Ukrainy, a także osoby objęte wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej mogą bezpłatnie i w komfortowych warunkach otrzymać potrzebną odzież i obuwie. Zebrane w Szafie Dobra dary są również wysyłane do najbardziej dotkniętych wojną części Ukrainy oraz do innych miejsc, gdzie bezpieczne schronienie znalazły osoby uciekające przed konfliktem.

Szafa Dobra jest prowadzona przez Fundację Internationaler Bund Polska.