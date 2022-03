Małopolska jest rekordzistą płatności, które podczas ferii zimowych zrealizowano za pomocą Polskiego Bonu Turystycznego. Od początku tego programu do małopolskich przedsiębiorców trafiło ponad 460 milionów złotych, z czego ponad 42 miliony od 17 stycznia do 28 lutego.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Turyści mogą zrealizować Polski Bon Turystyczny w 5 tys. 415 obiektach w Małopolsce. W czasie ferii zimowych goście z całej Polski wykorzystali w regionie ponad 57 tysięcy bonów, za pomocą których dokonali ponad 77,4 tysięcy płatności.

Kolejne miejsca wśród kierunków wybieranych zimą zajęły: województwo dolnośląskie z blisko 17 milionami złotych i mazowieckie z kwotą płatności wynoszącą ponad 13,7 milionów zł.

Od wprowadzenia Polskiego Bonu Turystycznego suma płatności w całej Polsce wyniosła blisko 2,2 miliarda złotych.

Ilość zrealizowanym bonów oraz ich wartość bardzo nas cieszy i napawa optymizmem. Z jednej strony są to pieniądze, które trafiły do polskich przedsiębiorców, którzy wiele ucierpieli w czasie ostatnich dwóch lat pandemii, ale z drugiej to środki, dzięki którym wiele polskich rodzin mogło sobie pozwolić na wspólny odpoczynek nie nadwyrężając przy tym domowych budżetów - podkreśla Andrzej Gut-Mostowy, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Południe kraju jest od lat najpopularniejszym miejscem zimowego wypoczynku w Polsce. Gdzie w takim razie wyjeżdżają Małopolanie? Aż 7,3 miliona złotych z przysługujących im bonów wydali w czasie ferii w swoim własnym regionie. Spora część zdecydowała się spędzić ferie na Śląsku (ponad 720 tysięcy złotych) oraz nad polskim morzem (ponad 870 tysięcy złotych, z czego ok. 470 tysięcy trafiło do woj. pomorskiego i 400 tysięcy do zachodniopomorskiego). Dużym zainteresowaniem cieszyły się także Mazowsze (731 tys. zł.), Podkarpacie (434 tys. zł.) i Dolny Śląsk (330 tys. zł.)

Polacy są spragnieni wyjazdów i wypoczynku. Nie zawsze muszą to być odległe wyprawy, które wymagają wielu przygotowań. Jak pokazały ostatnie zimowe miesiące polubiliśmy podróże po kraju, który niezależnie od regionu ma nam bardzo dużo do zaoferowania. Wszystkich tych, którzy jeszcze nie aktywowali Polskiego Bonu Turystycznego i nie zdążyli wykorzystać przysługujących im środków zachęcam, aby to zrobić i wspólnie z rodziną zorganizować nawet krótki odpoczynek, który pozwoli na chwilę relaksu i złapanie oddechu od codzienności - mówi Anna Salamończyk - Mochel, p.o. prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej.

Polski Bon Turystyczny obowiązuje do 30 września 2022 roku. Można go wykorzystać na wycieczki, noclegi czy pakiety minimum dwóch różnych usług. Aktywacja bonu odbywa się przez platformę PUE ZUS.