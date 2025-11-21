Strażnicy graniczni w Przemyślu zatrzymali obywatela Ukrainy, za którym wydano Europejski Nakaz Aresztowania. Mężczyzna jest podejrzany o produkcję i handel narkotykami na terenie Belgii. Został już tymczasowo aresztowany, a wkrótce ruszy procedura ekstradycyjna.

/ Shutterstock

Zatrzymany mężczyzna to obywatel Ukrainy poszukiwany przez belgijski wymiar sprawiedliwości.

Europejski Nakaz Aresztowania dotyczy produkcji i handlu narkotykami.

Do zatrzymania doszło podczas kontroli w międzynarodowym pociągu z Ukrainy.

Sąd zdecydował o aresztowaniu podejrzanego na 60 dni.

Trwa postępowanie ekstradycyjne.

Od początku 2025 roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału SG zatrzymali już 190 osób poszukiwanych przez organy ścigania.

Obywatel Ukrainy został zatrzymany przez funkcjonariuszy Straży Granicznej podczas kontroli podróżnych wjeżdżających do Polski międzynarodowym pociągiem z Ukrainy. Jak poinformował rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, podczas odprawy granicznej w Medyce ustalono, że mężczyzna jest poszukiwany przez belgijski wymiar sprawiedliwości.

Podejrzenia o handel narkotykami

Według informacji przekazanych przez służby cudzoziemiec jest podejrzany o prowadzenie plantacji konopi oraz handel narkotykami na terenie Belgii. W związku z tym został wydany Europejski Nakaz Aresztowania, który umożliwił jego zatrzymanie na terytorium Polski.

Po zatrzymaniu mężczyzna został doprowadzony do prokuratury, a następnie do sądu. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 60 dni. W tym czasie prowadzone będzie postępowanie ekstradycyjne, które ma na celu przekazanie podejrzanego belgijskim organom ścigania.

Kolejne zatrzymania na granicy

Jak wynika z danych Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, od początku 2025 roku funkcjonariusze zatrzymali już 190 osób poszukiwanych przez polskie i zagraniczne organy ścigania. To pokazuje, jak ważną rolę odgrywają kontrole graniczne w walce z przestępczością międzynarodową.