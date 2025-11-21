Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące suplementu diety Błonnik 350 g marki Oleofarm. W jednej z partii produktu wykryto obecność niebezpiecznych bakterii Salmonella. Spożycie tej partii może prowadzić do poważnych zatruć pokarmowych.
Chodzi o produkt: Błonnik 350 g o numerze partii: 240384. Data minimalnej trwałości: 03.2026. Producent: Oleofarm Sp. z o.o. ul. Mokronoska 8, 52-407 Wrocław.
GIS poinformował, że w "wyniku kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono obecność Salmonella spp. w jednej z pięciu próbek suplementu diety".
Jak przekazał, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorują proces wycofywania przedmiotowego produktu z obrotu.
Inspektorat zaznaczył, że nie należy spożywać partii produktu wskazanej w komunikacie. Podkreślił też, że spożycie "wiąże się z ryzykiem zatrucia pokarmowego".
"Producent po otrzymaniu informacji o zidentyfikowaniu zagrożenia podjął decyzję i rozpoczął realizację procedury wycofania przedmiotowej partii produktu z rynku" i "prowadzi postępowanie wyjaśniające w celu zidentyfikowania pierwotnej przyczyny powstania zagrożenia".