Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące suplementu diety Błonnik 350 g marki Oleofarm. W jednej z partii produktu wykryto obecność niebezpiecznych bakterii Salmonella. Spożycie tej partii może prowadzić do poważnych zatruć pokarmowych.

W błonniku znaleziono salmonellę / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Główny Inspektorat Sanitarny ostrzegł przed suplementem diety Błonnik 350 g marki Oleofarm z powodu wykrycia salmonelli w jednej z próbek.

Chodzi o partię nr 240384 z datą minimalnej trwałości 03.2026.

Spożycie tej partii produktu może prowadzić do zatrucia pokarmowego.

Ciekawe informacje z Polski i świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Salmonella wykryta w suplemencie diety

Chodzi o produkt: Błonnik 350 g o numerze partii: 240384. Data minimalnej trwałości: 03.2026. Producent: Oleofarm Sp. z o.o. ul. Mokronoska 8, 52-407 Wrocław.

GIS poinformował, że w "wyniku kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono obecność Salmonella spp. w jednej z pięciu próbek suplementu diety".

Jak przekazał, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorują proces wycofywania przedmiotowego produktu z obrotu.

Ostrzeżenie dotyczy błonnika firmy Oleofarm / GIS /

Ostrzeżenie dotyczy produktu firmy Oleofarm / GIS /

Co może się stać w razie spożycia produktu?

Inspektorat zaznaczył, że nie należy spożywać partii produktu wskazanej w komunikacie. Podkreślił też, że spożycie "wiąże się z ryzykiem zatrucia pokarmowego".

"Producent po otrzymaniu informacji o zidentyfikowaniu zagrożenia podjął decyzję i rozpoczął realizację procedury wycofania przedmiotowej partii produktu z rynku" i "prowadzi postępowanie wyjaśniające w celu zidentyfikowania pierwotnej przyczyny powstania zagrożenia".