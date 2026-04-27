Spacer to nie tylko sposób na aktywne spędzanie czasu, ale także doskonała okazja do poznawania nowych miejsc i chłonięcia ich niepowtarzalnej atmosfery. Najnowszy ranking przygotowany przez portal Time Out pokazuje, które miasta na świecie najlepiej zwiedzać pieszo. W zestawieniu znalazł się również Kraków, który został okrzyknięty spacerową stolicą Polski.

Seul, Korea Południowa / Shutterstock

W badaniu wzięło udział 24 tysiące mieszkańców różnych miast, którzy oceniali nie tylko życie nocne czy ofertę gastronomiczną, ale przede wszystkim to, jak bardzo ich miasto sprzyja pieszym. Wyniki? Na szczycie listy znalazł się Seul, gdzie aż 93 na 100 zapytanych mieszkańców uważa, że ich miasto jest idealne do spacerowania. Stolica Korei Południowej zachwyca nie tylko nowoczesnością, ale i bezpieczeństwem - zarówno w dzień, jak i w nocy.

Drugie miejsce przypadło Edynburgowi, który mimo pagórkowatego terenu i brukowanych uliczek, zdobył 93 proc. pozytywnych opinii. Większość atrakcji turystycznych znajduje się tam w zasięgu 15-minutowego spaceru, co czyni to miasto wyjątkowo przyjaznym dla pieszych.

Na trzecim miejscu uplasował się Nowy Jork z wynikiem 91 proc. Choć Manhattan kojarzy się z tłumem i hałasem, to dzięki uporządkowanemu układowi ulic, nawet turyści mogą łatwo poruszać się po mieście na piechotę.

Tuż za podium znalazły się takie miasta jak Kopenhaga, Oslo, Sztokholm, Paryż, Singapur i Helsinki.

Dziesiątkę zamyka Kraków, który uzyskał imponujący wynik 81 proc. Co sprawia, że to właśnie Kraków został doceniony przez Time Out?

"Zwiedzanie tak klimatycznego miasta jak Kraków z okien autobusu czy tramwaju to żadna frajda. Na szczęście, krakowskie Stare Miasto oraz sąsiadujący z nim Kazimierz (dzielnica żydowska) - dwa punkty obowiązkowe na liście każdego turysty - są niemal w całości wyłączone z ruchu kołowego. Dlaczego? Głównie po to, by chronić ten obszar przed zniszczeniami (w końcu uliczki są tu wąskie i wyłożone brukiem). Brak samochodów sprawił również, że turystyka w tej okolicy mogła rozkwitnąć. Co więcej, auta nie psują idealnych kadrów" - czytamy w podsumowaniu rankingu.