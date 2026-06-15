Za najbardziej krętą drogę w Polsce uznawany jest odcinek drogi krajowej nr 28 między Wujskiem a Tyrawą Wołoską w woj. podkarpackim. Licząca około 7 km trasa słynie z kilkunastu bardzo ostrych zakrętów, tzw. agrafek.

Słonne Serpentyny w Bieszczadach – najbardziej kręta droga w Polsce na DK28 / Darek Delmanowicz / PAP

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Położone w Górach Słonnych serpentyny są popularnym celem kierowców i motocyklistów, którzy cenią je za dobrą nawierzchnię, wymagający przebieg oraz malownicze widoki. Trasa prowadzi przez teren parku krajobrazowego i wspina się na Przełęcz Przysłup (620 m n.p.m.). Przy wspomnianym odcinku jest punkt widokowy, z którego można podziwiać panoramę Bieszczadów, w tym Tarnicę i połoniny.

Słonne Serpentyny w woj. podkarpackim / Darek Delmanowicz / PAP

Słonne Serpentyny w woj. podkarpackim / Darek Delmanowicz / PAP

Choć dziś droga uchodzi za komfortową, dawniej była znacznie trudniejsza do pokonania - zauważa portal moto.pl. Przed modernizacją nie miała asfaltowej nawierzchni, a liczba zakrętów sięgała 42.

Po przebudowie ograniczono ją do kilkunastu, poprawiając bezpieczeństwo i wygodę podróżowania. Szesnaście z nich to tzw. agrafki (wiraż, którym zawracamy o blisko 180 stopni).

Słonne Serpentyny mają również bogatą historię motorsportową. Odcinek był wykorzystywany podczas Rajdu Polski oraz zawodów związanych z Rajdem Monte Carlo.

Do dziś odbywają się tu wyścigi górskie, które co roku przyciągają tysiące kibiców i miłośników motoryzacji.