W związku z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie, węgierskie linie lotnicze Wizz Air podjęły decyzję o zawieszeniu wszystkich rejsów do Tel Awiwu oraz z europejskich lotnisk do Ammanu w Jordanii do 15 września.

Wizz Air zawiesza do 15 września loty do Tel Awiwu i Ammanu / Shutterstock Zobacz również: ​Czarne chmury nad Ryanairem i Wizz Airem. Chodzi o dopłaty za bagaż Wizz Air zdecydował się na ten krok w odpowiedzi na rosnące napięcie między Izraelem a Iranem. Przewoźnik podkreślił, że do odwołania będzie również unikał przelotów nad terytoriami Izraela, Iraku, Iranu oraz Syrii. "Bezpieczeństwo naszych pasażerów, załogi i floty jest dla nas najwyższym priorytetem" - zapewniają przedstawiciele linii, dodając, że sytuacja jest na bieżąco monitorowana we współpracy z odpowiednimi władzami. Informacje dla pasażerów Wizz Air zobowiązał się do informowania klientów, którzy dokonali rezerwacji bezpośrednio u przewoźnika, o wszystkich dostępnych opcjach. Wśród nich znajduje się możliwość zmiany terminu podróży lub zwrotu kosztów. Osoby, które zarezerwowały bilety poprzez inne usługodawców, powinny skontaktować się z nimi bezpośrednio w celu omówienia dalszych kroków. Tło konfliktu Decyzja o zawieszeniu lotów jest bezpośrednio związana z nasilającymi się działaniami wojennymi między Izraelem a Iranem. Od piątku Izrael przeprowadza ataki na cele wojskowe w Iranie, na co Teheran odpowiada atakami pociskami balistycznymi i dronami. W wyniku zaostrzenia konfliktu oba kraje zamknęły swoją przestrzeń powietrzną, podobnie jak Irak i Jordania. W Izraelu zamknięto główne lotnisko - port lotniczy Ben Guriona, a izraelska linia lotnicza El Al ewakuowała swoje maszyny poza granice kraju.