Badaczom udało się odkryć kolejne tajemnice podziemi tarnowskiej katedry. Archeolodzy zakończyli właśnie badanie kolejnej krypty. Pochowany jest tam wybitny mieszkaniec miasta – hetman wielki koronny Jan Tarnowski.

Prace w krypcie Tarnowskich / arch. ks. Sebastiana Musiała /

Początkowo dokładnie przebadano kryptę Ostrogskich. Otwarto sarkofagi dawnych właścicieli miasta: księcia Janusza Ostrogskiego i jego żony - nie pierwszej jak dotąd sądzili badacze, a trzeciej - Teofilii Tarło. Księżna została pochowana w pięknej XVII-wiecznej sukni. W miejscu pochówku księcia znaleziono złoty pierścień.

Niestety, zachowany stan sukni nie pozwoli na odtworzenie całego ubioru. Jednak na podstawie tego, co udało się uratować, można ją odtworzyć - uważa ks. dr Sebastian Musiał, zastępca dyrektora muzeum diecezjalnego w Tarnowie.

Wśród zbiorów polskich nie ma tego rodzaju sukni. Niesamowite są także fragmenty ubioru księcia Ostrogskiego. Jego okrycie wykonano z jedwabiu, ze złotej nici. To podkreślało bogactwo. Do tego dochodzą złote guzy, czyli gwoździe trumienne, którymi obito trumnę. Zresztą wróćmy do pierścionka. Jeżeli rodzina mogła sobie pozwolić na to, żeby pożegnać się na zawsze z pierścionkiem z diamentami, to na pewno była niezwykle zamożna. Jesteśmy na etapie pozyskiwania funduszy na renowację sarkofagów - dodaje.

Zbadano kryptę Tarnowskich. Została już wcześniej okradziona

Badania w krypcie Tarnowskich / arch. ks. Sebastiana Musiała /

Nie było tam jednak wielkich pamiątek materialnych.

Zapewne wszystko zostało skradzione. Skoro hetman umiera w 1561 roku, było dużo czasu by pobuszować i okraść to miejsce. Odnaleźliśmy między innymi cały strój męski narodowy, żupan z wierzchnim okryciem, spodnie z pasem, który przywiązuje kontusz. Ponadto fragment innego kontusza, koronki, różnego rodzaju taśmy, tkaniny i myślę, że tutaj dużo nam to pomoże. Przede wszystkim pokaże nam epokę, w której to wszystko się działo, pomimo że nie ma żadnych metali. Myślę, że będzie z tego bardzo dużo wiedzy - dodaje ks. Musiał.

Badania w krypcie Tarnowskich / arch. ks. Sebastiana Musiała /

Długofalowy plan to stworzenie podziemnej trasy turystycznej, która obejmie przebadane krypty. Na archeologów czeka jeszcze największa z nich. To krypta mieszczańska, która może kryć wiele ciekawych artefaktów.