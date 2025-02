Już w sobotę (15 lutego) w Krakowie uruchomione zostaną nowe linie autobusowe oraz nowe przystanki. Wprowadzone zostaną także zmiany w częstotliwości kursowania i taborze - poinformował magistrat. Obsługa linii 102 zostanie przekazana MPK.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Nowe linie

Na trasie "Swoszowice P+R" - "Czerwone Maki P+R" uruchomiona zostanie linia numer 104. Jej trasa będzie prowadzić ulicami: Forteczną, Bartla, Borkowską, Babińskiego i Bunscha. Linia będzie kursować z częstotliwością co 24 minuty w dni powszednie w godzinach szczytu, co 30 minut poza szczytem oraz co 40 minut w dni wolne.

Przybędzie także nowa linia aglomeracyjna 299, uruchomiona w porozumieniu z gm. Liszki. Autobus będzie kursować tylko w dni powszednie z częstotliwością co około 65 minut, od ok. 6.00 do 20.00 i będzie jeździć z Ronda w Kryspinowie na os. Podwawelskie.

Zmiany trasy autobusów

Linia 151 będzie kursowała w obu kierunkach przez ulicę Żywiecką. W stronę Borku Fałęckiego linia ta nie zmieni swojej trasy, natomiast w kierunku os. Pod Fortem autobus będzie kursować przez ulicę Zakopiańską (w kierunku centrum Krakowa), Zbrojarzy, Montwiłła-Mireckiego, Żywiecką, a następnie po swojej aktualnej trasie do pętli autobusowej os. Pod Fortem.

Linia 307 będzie kursować z "Michałowic P+R" do al. Mickiewicza, następnie al. Krasińskiego i ulicą Zwierzyniecką do nowej pętli na Powiślu o nazwie "Nowy Świat". Nazwa pętli jest zgodna z Systemem Informacji Miejskiej Krakowa. "307" nie będzie zatrzymywać się od soboty na przystanku Cracovia Stadion 02 i Jubilat 04.

Linia 121 w kierunku "Klinów Porannych" pozostanie bez zmian, natomiast w kierunku Borku Fałęckiego, autobusy będą kursować przez ulicę Zawiłą i Zakopiańską do Borku Fałęckiego.

Linia 127 będzie kursować po nowej trasie. Z "Podgórza SKA" w kierunku zalewu Bagry pojedzie do skrzyżowania z ulicą Saską, a następnie ul. Myśliwską i nowym układem drogowym do ronda łączącego ul. Myśliwską z ulicą Przewóz i Rzebika.

Linia 501 - zostanie wprowadzona korekta rozkładu jazdy we wszystkie dni tygodnia.

Mobilis zamiast MPK, MPK zamiast Mobilis

Obsługa linii 100, 101, 131, 141, 143, 181 zostanie przekazana Mobilisowi. Do obsługi kursów - oprócz linii 143 - będą wysyłane pojazdy midi+, czyli autobusy dłuższe niż dotychczas.

Obsługa linii 102 zostanie przekazana miejskiemu MPK.