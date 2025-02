Budowniczy tunelu średnicowego w Łodzi wystąpił do inwestora - PKP PLK o przesunięcie terminu zakończenia budowy o 12 miesięcy. "Zależy nam na czasie, ale najważniejsze jest bezpieczeństwo" - skomentował minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Tunel średnicowy w Łodzi / Agnieszka Wyderka / RMF24

Generalny wykonawca budowy tunelu średnicowego w Łodzi, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego, 5 lutego wystąpił z wnioskiem do zamawiającego - PKP Polskich Linii Kolejowych o przedłużenie terminu budowy tunelu średnicowego w Łodzi o 12 miesięcy; powodem jest "anomalia gruntowa - kurzawka w okolicy obecnej lokalizacji TBM, co skutkowało zmianą technologii wykonywania robót".

Jeśli harmonogram zostanie zmieniony, zamiast w czerwcu 2026 r. prace budowlane zakończyłyby się w połowie 2027 r., a pociągi mogłyby pojechać tunelem dopiero w 2028 r.

Powodem są problemy techniczne niemożliwe do przewidzenia przez obie strony. Z uwagi na wystąpienie anomalii gruntowej - kurzawki w okolicy obecnej lokalizacji TBM należało zmienić technologię wykonywania robót - poinformował PAP w poniedziałek rzecznik PBDiM Piotr Grabowski.

Wykonawca tunelu kolejowego między Łodzią Fabryczną i Kaliską wysłał do PKP PLK aktualny harmonogram realizacji inwestycji, który uwzględnia "okoliczności uzgadniania rozwiązań technicznych czynionych w okresie od 2022 do 2024 roku".

PBDiM poinformowało, że prace przy budowie mniejszych tuneli zostały już zakończone i obecnie trwa ich wyposażanie, a od marca rozpocznie się w nich montaż nawierzchni torowych. Budowa dużego tunelu, od stacji Koziny do Łodzi Fabrycznej, jest zrealizowana zaledwie w 53 proc.

Budowa trzech podziemnych przystanków jest już na mocno zaawansowanym etapie, natomiast wymagane jest doprecyzowanie ostatecznych rozwiązań architektonicznych, aby odpowiadały oczekiwaniom miasta i PLK. Kontynuowane są prace instalacyjne, m.in. zakupiono materiały w postaci wind, schodów ruchomych czy systemów teletechnicznych i sterowania ruchem kolejowym. Materiały te są już składowane na placu budowy i czekają na montaż - powiedział PAP Piotr Grabowski.

Do terminu budowy tunelu odniósł się podczas wizyty w Łodzi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Zależy nam na tym, żeby jak najszybciej zakończyć drążenie tuneli w Łodzi (...) żeby jak najszybciej rozpoczęły się prace. Zobowiązałem inwestora, czyli PKP PLK do takiej rozmowy z wykonawcą, żeby przestój i prace eksploatacyjne przy tarczy trwały jak najkrócej i żebyśmy przeszli do normalnego drążenia z prędkością około 10 m na dobę. Wtedy w sto dni przebijemy się do dworca Łódź Fabryczna" - powiedział Klimczak.

Minister dodał, że najważniejsze jest bezpieczeństwo. Nic się nie stanie, jeżeli inwestycja przeciągnie się kilka tygodni czy nawet kilka miesięcy, ale chciałbym, żeby nikt nie bał się o swoje mienie i życie - zastrzegł.

Mamy przesunięcie terminów, bo jeżeli tarcza nie pracowała od września ub. roku, to nawet jeżeli technologicznie jest możliwe doprowadzenie do sytuacji, w której tarcza drążyłaby 12 m tunelu na dobę, to i tak nie nadrobimy straconego czasu. Ja tylko proszę wszystkich inżynierów, żeby zastosowali takie rozwiązanie, które pozwoli nam jak najszybciej zakończyć tę budowę, ale nie z narażeniem bezpieczeństwa - dodał minister Klimczak.

Według poprzedniego harmonogramu prac na budowie tunelu średnicowego w Łodzi z kwietnia ub. roku, prace budowlane miały zakończyć się do czerwca 2026 r. tak, by pociągi mogły pojechać tunelem w grudniu 2026 r. Jednak po wstrzymaniu prac przy drążeniu tunelu we wrześniu 2024 r. po tym, jak nad znajdującą się ok. 20 m pod ziemią tarczą TBM zawaliła się część kamienicy przy Al. 1 Maja 23 i kolejnym osunięciu się gruntu w listopadzie 2024 r. pod kamienicą przy Al. 1 Maja 21, jest on już praktycznie nie do zrealizowania.

Pięciomiesięczny już przestój na budowie spowodował dodatkowo znaczny wzrost wydatków ze względu na konieczność zabezpieczenia budynków, stabilizacji gruntu i utrzymania mieszkań dla wysiedlonych na czas budowy lokatorów kamienic.

Tunel średnicowy pod Łodzią ma mieć 7,5 km. Połączy dworzec Łódź Fabryczna ze stacjami Łódź Kaliska i Żabieniec. Dzieli się na dwie części - cztery jednotorowe tunele w jego zachodniej części i dwutorowy przebiegający od stacji Koziny przez Polesie i Śródmieście do Łodzi Fabrycznej. Inwestycja umożliwi przejazd pociągów na trasie Warszawa - Poznań i Wrocław z postojem w centrum Łodzi i znacznie skróci czas podróży. Ma też ułatwić komunikację w regionie.