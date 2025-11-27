O. Leon Knabit, benedyktyn z krakowskiego Tyńca, publicysta, autor wielu książek, znany powszechnie z udziału w religijnych programach telewizyjnych, stał się mimowolnie twarzą wielu "preparatów leczniczych". Chodzi głównie o reklamy suplementów diety i specyfików, które według ich producentów mają pomóc w leczeniu cukrzycy. Benedyktyni z Tyńca protestują przeciwko wykorzystywaniu wizerunku i autorytetu swojego byłego opata.

O. Leon Knabit na tle opactwa w Tyńcu. / Jan Graczyński / East News

Benedyktyni z Tyńca protestują przeciwko wykorzystaniu wizerunku 95-letniego o. Leona Knabita w reklamach, zwłaszcza "preparatów na cukrzycę".

Opactwo podkreśla, że nie współpracuje z żadnymi firmami farmaceutycznymi ani producentami suplementów diety.

O. Knabit nie wyraził zgody na udział w tych reklamach, a materiały są fałszywe i wprowadzają w błąd odbiorców.

Benedyktyni z krakowskiego Tyńca opublikowali w ostatnich dniach oświadczenie, w którym protestują przeciwko wykorzystaniu wizerunku i autorytetu 95-letniego o. Leona Knabita.

Wizerunek i autorytet o. Knabita

Okazuje się, że w internecie, szczególnie na platformach społecznościowych, pojawiło się w ostatnim czasie wiele reklam preparatów leczniczych, które powołują się na autorytet lub wykorzystują wizerunek mnicha tynieckiego. W szczególności, jak podkreśla o. Brunon Koniecko, rzecznik prasowy opactwa w Tyńcu, o. Knabita upodobali sobie producenci środków mających pomóc w leczeniu cukrzycy.

"Opactwo Benedyktynów w Tyńcu nie współpracuje z żadną firmą farmaceutyczną ani producentem suplementów diety" - czytamy w oświadczeniu.

Zakonnicy, podkreślają, że o. Knabit nie wyrażał zgody na udział w tego rodzaju reklamach, nie brał w nich udziału i nie udzielał żadnych wypowiedzi, które mogłyby zostać wykorzystane w takim kontekście.

"Materiały te są nieprawdziwe i wprowadzają odbiorców w błąd" - podkreślają benedyktyni, i zastrzegają, że "opactwo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści publikowane przez osoby lub podmioty wykorzystujące wizerunek o. Leona Knabita OSB lub dobre imię naszej wspólnoty bez naszej wiedzy i zgody".

Na koniec proszą wszystkich, którzy natkną się na podobne reklamy, o zachowanie szczególnej ostrożności.

O. Knabit - osobowość telewizyjna

95-letni o. Leon Knabit jest najbardziej znanym polskim benedyktynem, autorem wielu książek poświęconych religii. Popularności przysporzyły mu częste występy w telewizji jako prowadzącego liczne programy ( "Ojciec Leon zaprasza", "Salomon", czy "Sekrety mnichów" w TVP).

W latach 2001-2002 był przeorem opactwa benedyktynów w Tyńcu.