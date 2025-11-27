Z lotniska papież pojedzie do zbudowanego na przełomie lat 40. i 50. minionego wieku Mauzoleum Ataturka - marszałka Mustafy Kemala Ataturka (1881-1938), założyciela Republiki Turcji i jej pierwszego prezydenta, zwanego Ojcem Turków. Mauzoleum nawiązuje swoją konstrukcją do greckiej świątyni. Leon XIV złoży tam wieniec.

Następnie papież zostanie oficjalnie powitany w Pałacu Prezydenckim - Ak Saraj, czyli białym pałacu. Ten jeden z największych pałaców na świecie, o powierzchni 300 tys. metrów kwadratowych, został otwarty w 2014 r. Jego budowa kosztowała ponad 440 mln dolarów. Leon XIV spotka się tam z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem.

W pobliskiej Bibliotece Narodowej przemówienia wygłoszą prezydent, a następnie papież. Obecni będą przedstawiciele władz, społeczeństwa oraz korpusu dyplomatycznego.

Leon XIV odwiedzi też Diyanet - turecki państwowy urząd ds. religii, który zajmuje się organizacją i nadzorem życia religijnego. Spotka się z jego zwierzchnikiem, muftim Safim Arpagusem.

Do niedzieli w Stambule. Potem Liban

Po tych oficjalnych spotkaniach Leon XIV odleci do Stambułu, gdzie pozostanie do niedzieli. Następnie do 2 grudnia będzie przebywał w Libanie.

Pochodzący z USA papież wyruszył w podróż w szczególnym dla wszystkich Amerykanów dniu - w Święto Dziękczynienia. Na dwa dni przed tym świętem Leon XIV powiedział dziennikarzom, że w jego kraju jednoczy ono wszystkich ludzi, przedstawicieli różnych wyznań i niewierzących.

Jest wiele rzeczy, za które jestem wdzięczny - przyznał.

Zachęcił wszystkich, aby komuś podziękowali i by uznali, że otrzymali wiele darów - przede wszystkim dar życia, dar wiary, dar jedności. Dodał, że jest to również dobra okazja, by promować pokój i zgodę.