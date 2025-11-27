Pierwsza zagraniczna podróż Leona XIV stała się faktem. Papież przybył w czwartek do stolicy Turcji, Ankary, rozpoczynając sześciodniową pielgrzymkę, w trakcie której odwiedzi również Liban. Podróż stanowi realizację planów poprzednika, papieża Franciszka.
- Papież Leon XIV rozpoczął w czwartek swoją pierwszą zagraniczną podróż, która potrwa sześć dni.
- W planie wizyty są Turcja oraz Liban.
- Głównym celem podróży jest udział w obchodach 1700. rocznicy Soboru Nicejskiego w Izniku (dawna Nicea).
Samolot włoskich linii lotniczych, którym papież będzie podróżował podczas całej pielgrzymki, wylądował na lotnisku w Ankarze. Wśród osobistości witających Leona XIV jest nuncjusz apostolski w Turcji arcybiskup Marek Solczyński.
Głównym celem wizyty Leona XIV, którą planował także zmarły w kwietniu Franciszek, jest udział w obchodach 1700. rocznicy Soboru Nicejskiego w miejscowości Iznik, która niegdyś nosiła nazwę Nicea. To tam w 325 r. n.e. odbyło się pierwsze zgromadzenie około 300 biskupów, zwołane przez cesarza Konstantyna I Wielkiego. Wspólnoty chrześcijańskie utożsamiają się z Soborem Nicejskim, czego dowodzi ustalone w jego trakcie i wciąż odmawiane wyznanie wiary.