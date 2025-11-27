Służby udaremniły przemyt niemal 50 tysięcy paczek papierosów na granicy polsko-litewskiej. Przemytnicy próbowali wwieźć kontrabandę ukrytą w skrzynkach z natką pietruszki. Wartość przechwyconych papierosów oszacowano na ponad 850 tysięcy złotych.

Papierosy przewożone były w natce pietruszki / Podlaska KAS /

Więcej aktualnych informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Do zatrzymania doszło w Budzisku (woj. podlaskie), przy granicy z Litwą.

Ciężarówka na gruzińskich numerach rejestracyjnych została zatrzymana do rutynowej kontroli. Według dokumentów przewozowych, które przedstawił 40-letni obywatel Azerbejdżanu, w naczepie znajdował się ładunek natki pietruszki.

Jak poinformowała rzeczniczka szefa KAS st. asp. Justyna Pasieczyńska, funkcjonariusze postanowili dokładnie sprawdzić pojazd.

Ciężarówka została prześwietlona skanerem RTG, a następnie szczegółowo skontrolowana przy pomocy psa wyszkolonego do wykrywania wyrobów tytoniowych.

Kontrabanda w drewnianych skrzynkach

W trakcie kontroli okazało się, że w specjalnie przygotowanych, drewnianych spodach skrzynek z natką pietruszki ukryto niemal 50 tysięcy paczek papierosów z białoruskimi znakami akcyzy.

Szacunkowa wartość rynkowa zabezpieczonej kontrabandy to ponad 850 tysięcy złotych.

Kierowca ciężarówki został zatrzymany. Za udział w przemycie grozi mu grzywna lub nawet do 5 lat więzienia.

Podlaska Krajowa Administracja Skarbowa podkreśla, że to już czwarta w ostatnich miesiącach próba przemytu papierosów w ładunku warzyw, wykryta w Budzisku. Wcześniej przemytnicy ukrywali nielegalny towar w transportach cebuli oraz marchwi.

Granica z Litwą to wewnętrzna granica Unii Europejskiej. Przemyt – głównie papierosów – zwalczają tam grupy mobilne KAS i patrole straży granicznej, wspierane przez policję. Służby korzystają z urządzeń RTG do prześwietlania ładunków oraz specjalnie wyszkolonych psów.