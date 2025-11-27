30 tys. funtów (czyli ponad 140 tys. zł) - tyle kosztował doberman, którego kupił szwedzki napastnik Liverpoolu Alexander Isak. Piłkarz zdecydował się na taki zakup z powodu wielu pogróżek, w tym śmierci, od kibiców swojego poprzedniego klubu Newcastle.

Alexander Isak przeszedł 1 września do Liverpoolu / PETER POWELL/AFP/East News / East News

Alexander Isak kupił dobermana za kwotę ponad czterokrotnie wyższą niż cena psa policyjnego w Szwecji.

Decyzja piłkarza wywołała kontrowersje w szwedzkich mediach, które określiły zakup jako "szaleństwo".

Isak otrzymał liczne pogróżki od angielskich kibiców po transferze do Liverpoolu za rekordowe 125 milionów funtów.

Szwedzcy kibice krytykują Isaka za słabe wyniki reprezentacji w eliminacjach do MŚ 2026 - Szwecja zajęła ostatnie miejsce w grupie.

Więcej informacji m.in. ze świata sportu na rmf24.pl .

"Jak przystało na rasowego psa tej rasy, jest to fantastyczna bestia, zarówno obronna, jak i towarzyska" - opisała psa firma, która sprzedała dobermana Alexandrowi Isakowi.

Dziennik "Svenska Dagbladet" skomentował, że "Isak chyba zwariował, a jego doberman kosztował ponad cztery razy więcej niż specjalnie wyszkolony pies szwedzkiej policji".



Doberman kosztował Alexandra Isaka 30 tys. funtów (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Pogróżki od angielskich kibiców

Isak otrzymał w ostatnich tygodniach wiele pogróżek od angielskich kibiców. Stało się tak po tym, jak 1 września przeszedł do Liverpoolu za rekordowe 125 milionów funtów.

Piłkarz podpadł też szwedzkim kibicom - po nieudanych kwalifikacjach do mistrzostw świata 2026, w których Szwecja zajęła ostatnie miejsce w grupie z dwoma punktami.

"Zachowanie primadonny"

Dziennik "Aftonbladet" opisał, że Isak był obwiniany przez Szwedów za nieudolność i zachowanie primadonny, natomiast angielscy kibice i media stwierdzili, że jest największą klapą w historii ich ligi. Według nich Isak z zarobkami w wysokości 13 milionów funtów rocznie zbyt drogim piłkarzem dla Liverpoolu. Drużyna z Isakiem w pierwszej jedenastce przegrał cztery pierwsze mecze, co się nie zdarzyło od 1906 roku.

Trener Szwedów stawia na Isaka

Jak zapowiedział jednak nowy selekcjoner reprezentacji Szwecji Graham Potter, 26-letni piłkarz będzie filarem jego drużyny w barażach do MŚ 26 marca w półfinale z Ukrainą i ewentualnym finale 31 marca w Sztokholmie ze zwycięzcą pary Albania/Polska.



W drużynie narodowej Isak rozegrał 56 meczów, strzelając 16 bramek. Jest wychowankiem sztokholmskiego AIK, skąd przeszedł do Borussii Dortmund, a następnie do Realu Sociedad, Newcastle i w końcu po trzech latach do Liverpoolu.