30 tys. funtów (czyli ponad 140 tys. zł) - tyle kosztował doberman, którego kupił szwedzki napastnik Liverpoolu Alexander Isak. Piłkarz zdecydował się na taki zakup z powodu wielu pogróżek, w tym śmierci, od kibiców swojego poprzedniego klubu Newcastle.
- Alexander Isak kupił dobermana za kwotę ponad czterokrotnie wyższą niż cena psa policyjnego w Szwecji.
- Decyzja piłkarza wywołała kontrowersje w szwedzkich mediach, które określiły zakup jako "szaleństwo".
- Isak otrzymał liczne pogróżki od angielskich kibiców po transferze do Liverpoolu za rekordowe 125 milionów funtów.
- Szwedzcy kibice krytykują Isaka za słabe wyniki reprezentacji w eliminacjach do MŚ 2026 - Szwecja zajęła ostatnie miejsce w grupie.
- Więcej informacji m.in. ze świata sportu na rmf24.pl.
"Jak przystało na rasowego psa tej rasy, jest to fantastyczna bestia, zarówno obronna, jak i towarzyska" - opisała psa firma, która sprzedała dobermana Alexandrowi Isakowi.
Dziennik "Svenska Dagbladet" skomentował, że "Isak chyba zwariował, a jego doberman kosztował ponad cztery razy więcej niż specjalnie wyszkolony pies szwedzkiej policji".
Isak otrzymał w ostatnich tygodniach wiele pogróżek od angielskich kibiców. Stało się tak po tym, jak 1 września przeszedł do Liverpoolu za rekordowe 125 milionów funtów.
Piłkarz podpadł też szwedzkim kibicom - po nieudanych kwalifikacjach do mistrzostw świata 2026, w których Szwecja zajęła ostatnie miejsce w grupie z dwoma punktami.
Dziennik "Aftonbladet" opisał, że Isak był obwiniany przez Szwedów za nieudolność i zachowanie primadonny, natomiast angielscy kibice i media stwierdzili, że jest największą klapą w historii ich ligi. Według nich Isak z zarobkami w wysokości 13 milionów funtów rocznie zbyt drogim piłkarzem dla Liverpoolu. Drużyna z Isakiem w pierwszej jedenastce przegrał cztery pierwsze mecze, co się nie zdarzyło od 1906 roku.
Jak zapowiedział jednak nowy selekcjoner reprezentacji Szwecji Graham Potter, 26-letni piłkarz będzie filarem jego drużyny w barażach do MŚ 26 marca w półfinale z Ukrainą i ewentualnym finale 31 marca w Sztokholmie ze zwycięzcą pary Albania/Polska.
W drużynie narodowej Isak rozegrał 56 meczów, strzelając 16 bramek. Jest wychowankiem sztokholmskiego AIK, skąd przeszedł do Borussii Dortmund, a następnie do Realu Sociedad, Newcastle i w końcu po trzech latach do Liverpoolu.