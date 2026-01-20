Prawie 20 tysięcy pism, ankiet, uwag i wniosków trafiło do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad od mieszkańców Małopolski w sprawie przebiegu trasy S7. Chodzi o planowany fragment ekspresówki z Krakowa do Myślenic.

Jak ustalił reporter RMF FM Maciej Sołtys, GDDKiA zajmie się teraz przygotowaniem raportu z tych konsultacji. Nie wykluczono również przygotowania nowych wariantów przebiegu kontrowersyjnej trasy.

Jakie? Bardzo trudno powiedzieć, bo może to będą warianty dotychczasowe, może będą ich modyfikacje, może będą zupełnie nowe warianty. Tutaj nie mamy żadnych informacji, bo cały czas musimy sprawdzić to, co dowiedzieliśmy się podczas konsultacji: jakie to ma znaczenie merytoryczne dla przebiegu drogi, w jaki sposób może być wykorzystane - mówi Kacper Michna z GDDKiA.

S7 budzi ogromne emocje. Mieszkańcy sprzeciwiają się pomysłowi.

Blokowali już drogi krajowe, w tym Zakopiankę. Odbył się także protest pod siedzibą GDDKiA.

Kolejna manifestacja, jak dowiedział się Maciej Sołtys, odbędzie się pierwszego lutego w Gaju na Zakopiance.