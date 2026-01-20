Dziesiątki ofiar śmiertelnych, setki pytań i dwie główne hipotezy - to bilans tragicznego wypadku kolejowego, do którego doszło w Adamuz w Hiszpanii. Eksperci wskazują, że za katastrofą mogły stać problemy z infrastrukturą lub awaria techniczna pociągu. Śledztwo trwa, a odpowiedzi na kluczowe pytania mogą pojawić się dopiero za kilka tygodni lub nawet miesięcy. W wypadku zginęło 41 osób, a 152 zostało rannych.
- Główne hipotezy to awaria torów lub uszkodzenie techniczne pociągu.
- Wykluczono błąd ludzki i nadmierną prędkość jako przyczyny wypadku.
- Systemy bezpieczeństwa działały prawidłowo, ale nie mogły zapobiec tragedii.
Według ekspertów badających przyczyny katastrofy najbardziej prawdopodobne są dwa scenariusze: uszkodzenie infrastruktury kolejowej lub awaria techniczna pociągu - sugeruje portal 20minutos.es.
Prezes przedsiębiorstwa kolejowego Renfe, Álvaro Fernández Heredia, podkreślił, że błąd ludzki oraz przekroczenie dozwolonej prędkości zostały wykluczone. Nowoczesne systemy bezpieczeństwa uniemożliwiają bowiem prowadzenie pociągu z nadmierną prędkością, a wszelkie odstępstwa są natychmiast korygowane przez automatyczne hamulce.