Kopalnia Soli "Wieliczka" przyjęła milionowego w tym roku turystę. Przyszło na niego długo czekać - od roku 2019, bowiem pandemia dała się turystyce, polskiej i zagranicznej, mocno we znaki.

/ Marek Wiosło / RMF24

Rok 2022 przyniósł branży odbudowę, czego dowodzi m.in. milionowy turysta w Kopalni Soli "Wieliczka".

Wyjątkowy gość solne progi przekroczył 30 listopada przed południem. Czekało na niego gorące powitanie oraz mnóstwo niespodzianek. Na nadszybiu szybu Daniłowicza podjęto go z honorami i, jak przystało na wielicką kopalnię, solą.

Szczęśliwą, milionową osobą, została pani Anika Tumova z czeskiego Brna. To jest moja córka, a to wnuczka - przedstawiała towarzyszące jej osoby milionowa turystka. Przyznała, że Kopali Soli w Wieliczce jest po raz pierwszy.

Turystka z Czech otrzymała kosz solnych kosmetyków, voucher na pobyt w podziemnym uzdrowisku i w Hotelu Grand Sal, a także... autentyczny górniczy hełm.

Milion gości w 331 dni to powód do dużej radości - mówił Paweł Nowak, prezes Zarządu Kopalni Soli "Wieliczka" S.A. Ostatni raz taką frekwencję kopalnia świętowała przed pandemią, w roku 2019. Rok 2022 przynosi nam mocny dowód na to, że ruch turystyczny odbudowuje się po ostatnich, niełatwych dla branży, dwóch latach. Porównując kończący się rok z ubiegłym, zanotowaliśmy wzrost ruchu turystycznego o ponad 55 proc. - dodał.

Kopalnię Soli "Wieliczka" w roku 2022 chętnie odwiedzają zarówno turyści krajowi, jak i zagraniczni. Nadal daje się zauważyć dominacja gości polskich, to 58 proc. wszystkich turystów. Rośnie również liczba gości z zagranicy. Najmocniej reprezentowana jest Europa: przeszło 86 proc. obcokrajowców wędrujących Trasą Turystyczną pochodzi ze Starego Kontynentu. Wśród gości spoza Polski najwięcej było w tym roku: Brytyjczyków, Francuzów i Niemców. Do podziemi często zaglądają też Amerykanie - Stany Zjednoczone znalazły się w "top 10" krajów i to na wysokim, piątym miejscu.