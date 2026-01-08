Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS w Krakowie to miejsce wyjątkowe nie tylko na mapie Polski, ale i Europy Środkowo-Wschodniej. Działające przy Uniwersytecie Jagiellońskim centrum to nowoczesny ośrodek badawczy, w którym powstaje tzw. światło synchrotronowe – promieniowanie o niezwykłych właściwościach, wykorzystywane w najnowocześniejszych badaniach naukowych.

/ Maciej Sołtys / RMF FM

Chcesz być na bieżąco? Więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Światło miliony razy jaśniejsze niż ze Słońca

W SOLARIS-ie działa zaawansowany system akceleratorów - liniowego oraz kołowego.

Dzięki nim możliwe jest generowanie światła synchrotronowego o jasności miliony razy przewyższającej promieniowanie docierające do nas ze Słońca.

To właśnie to światło staje się kluczowym narzędziem dla naukowców z całego świata, którzy każdego roku przeprowadzają w krakowskim ośrodku około 300 projektów badawczych.

Badania, które wpływają na każdego z nas

Wśród prowadzonych badań znajdują się projekty dotyczące m.in. diagnostyki i terapii nowotworów.

Dzięki zastosowaniu światła synchrotronowego możliwe jest m.in. szybsze wykrywanie komórek rakowych, co przekłada się na skrócenie czasu oczekiwania na wyniki badań histopatologicznych.

To jednak tylko część szerokiego wachlarza tematów realizowanych w SOLARIS-ie.

Centrum angażuje się również w badania dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego, żywności, magazynowania energii, fotowoltaiki, a także projektowania nowych, ekologicznych baterii oraz innowacyjnych leków i szczepionek.

Do Krakowa przyjeżdża blisko tysiąc naukowców rocznie, reprezentujących niemal wszystkie kontynenty.

/ Maciej Sołtys / RMF FM

Centrum prowadziło również badania dotyczące jakości powietrza w Krakowie i Małopolsce, wspierając tym samym lokalną społeczność w walce o czystsze środowisko.

Wyniki tych badań, choć już częściowo nieaktualne, pokazują, jak duże znaczenie mają nowoczesne technologie dla poprawy jakości życia mieszkańców regionu.

/ Maciej Sołtys / RMF FM

Przerwy techniczne - okazja do rozwoju i edukacji

Wyjątkowym momentem w działalności SOLARIS-a są przerwy techniczne, które odbywają się dwa razy w roku - zimą oraz latem.

To właśnie wtedy możliwe jest przeprowadzanie niezbędnych prac serwisowych i rozbudowy akceleratora, a także organizacja zwiedzania dla gości.

W czwartek taką okazję mieli dziennikarze, których zaproszono w miejsca na co dzień niedostępne - ze względu na promieniowanie i prowadzone w ośrodku badania.











