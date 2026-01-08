Już od 29 kwietnia 2026 roku pasażerowie krakowskiego lotniska będą mogli polecieć bezpośrednio do serca Węgier. Wizz Air uruchamia cztery rejsy tygodniowo do Budapesztu, umożliwiając szybkie i wygodne odkrywanie jednej z najpiękniejszych europejskich metropolii.

Nowe połączenie Wizz Air Kraków – Budapeszt. Co warto zobaczyć w węgierskiej stolicy? / Shutterstock

Wizz Air uruchamia od 29 kwietnia 2026 roku bezpośrednie loty z Krakowa do Budapesztu, cztery razy w tygodniu.

Nowe połączenie to doskonała okazja, by odkryć uroki Budapesztu w zaledwie kilka dni!

Budapeszt to miasto pełne atrakcji: Wzgórze Zamkowe, Most Łańcuchowy, termalne kąpieliska, Parlament, ruiny bary, Wyspa Małgorzaty i bogata kuchnia.

Nowe połączenie Wizz Air: Kraków - Budapeszt cztery razy w tygodniu

Węgierski przewoźnik Wizz Air ogłosił uruchomienie nowej trasy, która już od 29 kwietnia 2026 roku połączy Kraków z Budapesztem. Loty będą realizowane cztery razy w tygodniu - w poniedziałki, środy, piątki i niedziele - nowoczesnymi samolotami Airbus A321neo.

Jak podkreśla rzecznik linii, Gabriele Salvatore Imperiale, trasa została zaplanowana z myślą zarówno o osobach szukających wypoczynku, jak i tych, którzy preferują szybkie, miejskie wyjazdy typu city break. To także ukłon w stronę wszystkich miłośników kultury, kuchni i historii, którzy coraz chętniej wybierają Budapeszt jako cel swoich podróży.

Budapeszt - miasto, które zachwyca na każdym kroku

Budapeszt nie bez powodu nazywany jest perłą nad Dunajem. To miasto, które zaskakuje monumentalną architekturą, fascynującą historią i niepowtarzalnym klimatem. Węgierska stolica łączy w sobie urok dawnych czasów z nowoczesnością, a jej atrakcje przyciągają zarówno miłośników historii, jak i amatorów kulinarnych odkryć czy nocnego życia.

Wzgórze Zamkowe - panorama, która zapiera dech w piersiach: Zwiedzanie Budapesztu warto rozpocząć od Wzgórza Zamkowego, skąd rozpościera się niepowtarzalny widok na całe miasto. To tutaj znajduje się majestatyczny Zamek Królewski - symbol węgierskiej historii i doskonały punkt widokowy na Dunaj oraz Peszt. W okolicy warto odwiedzić także Basztę Rybacką, która urzeka bajkową architekturą, oraz Kościół Macieja, znany ze swojej strzelistej wieży i kolorowej dachówki.

Spacer po nabrzeżu Dunaju - historia i romantyzm: Nabrzeże Dunaju to miejsce pełne historii i romantyzmu. Spacerując wzdłuż rzeki, można podziwiać Most Łańcuchowy, który po zmroku zachwyca iluminacją. Warto zatrzymać się przy Pomniku Buty nad Dunajem - poruszającym memoriale upamiętniającym ofiary Holokaustu. To miejsce skłaniające do refleksji i kontemplacji nad przeszłością miasta.

Termalne szaleństwo - relaks w słynnych budapeszteńskich łaźniach: Budapeszt uznawany jest za europejską stolicę termalnych kąpielisk. Łaźnie Széchenyiego, największy kompleks termalny w Europie, oferują nie tylko relaks, ale także zdrowotne właściwości wód. Miłośnicy architektury docenią również Łaźnie Gellerta, słynące z secesyjnych zdobień i kolorowych mozaik. To idealne miejsca na odpoczynek po dniu pełnym wrażeń.

Parlament, ruiny i nocne życie - Budapeszt po zmroku: Stolica Węgier słynie z imponującego budynku Parlamentu, który uznawany jest za jeden z najpiękniejszych na świecie. Wieczorem miasto tętni życiem - szczególnie w ruin barach, takich jak kultowy Szimpla Kert, które powstały w dawnych kamienicach żydowskiej dzielnicy. To prawdziwe serce nocnego życia Budapesztu, pełne muzyki, świateł i niepowtarzalnej atmosfery.

Zielona oaza i kulinarne szaleństwo: Wyspa Małgorzaty to zielone płuca miasta, idealne miejsce na relaks czy aktywny wypoczynek. Dla miłośników zakupów i lokalnych przysmaków polecamy ulicę Váci oraz Wielką Halę Targową, gdzie można spróbować tradycyjnych węgierskich potraw i kupić oryginalne pamiątki. Smakosze koniecznie powinni spróbować gulaszu, langosza, zupy rybnej halászlé czy słodkiego kürtőskalácsa.

Rejs po Dunaju i kulturalne odkrycia: Wieczorny rejs po Dunaju to prawdziwa gratka dla romantyków - miasto oglądane z pokładu statku prezentuje się magicznie. Budapeszt to także raj dla miłośników kultury - warto odwiedzić Muzeum Sztuk Pięknych czy Muzeum Terroru, które przybliżają bogatą i często trudną historię Węgier.

Praktyczne wskazówki dla podróżnych

Budapeszt posiada świetnie rozwiniętą komunikację miejską. Najlepszym rozwiązaniem jest zakup biletu 24-godzinnego, który pozwala na swobodne przemieszczanie się po całym mieście. Większość atrakcji znajduje się w niewielkiej odległości od siebie, więc zwiedzanie pieszo to czysta przyjemność.