Przed konsulatem generalnym Ukrainy w Krakowie podpalił się 53-letni mężczyzna narodowości ukraińskiej. Został odwieziony do szpitala. Lekarze określają jego stan jako ciężki.

Konsulat Ukrainy w Krakowie - zdjęcie archiwalne / Marek Wiosło / RMF FM

Do zdarzenia doszło około godz. 7:50. 53-letni Ukrainiec wykrzykiwał po ukraińsku wezwania do powrotu do ojczyzny i obrony kraju przed Rosjanami. Swoje słowa kierował do ukraińskich mężczyzn zgromadzonych przed konsulatem. Najprawdopodobniej w ramach protestu oblał się łatwopalną substancją i podpalił.

Mężczyzna został ugaszony przez postronne osoby. Został zabrany do szpitala - był wówczas przytomny. Jego stan lekarze określają jako ciężki.

Na miejscu pracuje policja, o zdarzeniu powiadomiono prokuratora.

Konsulat Generalny Ukrainy w Krakowie znajduje się przy al. Beliny-Prażmowskiego 4.

