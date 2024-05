Dzień piąty oznacza oficjalny półmetek tegorocznej edycji Mastercard OFF CAMERA w Krakowie, ale Festiwal wciąż przyciąga ekscytującymi projekcjami, wydarzeniami, a także inspirującymi spotkaniami. Sprawdźcie, co czeka nas 1 maja.

/ Filip Radwański / Materiały prasowe

Ruszył cykl PRO INDUSTRY, czyli seria wydarzeń skupionych na tym, jak wygląda kino od tej drugiej, "roboczej" strony. Przez cały dzień w Stradom House by Autograph Collection profesjonaliści i entuzjaści branży filmowej mieli okazję dyskutować o postprodukcji oraz AI, a także wziąć udział w networkingowym brunchu i porozmawiać o case study "Zielonej Granicy" Agnieszki Holland.

W Miasteczku Filmowym przy Galerii Krakowskiej w ramach cyklu OFF NA MAKSA Piotr Żurawski (znany m. in. z serialu "Czas Honoru", w którym zagrał postać Romka) opowiadał w rozmowie z Maksem Behrem o kulisach pracy aktora:

Aktorstwo to rodzaj sportu, pracuje ciało i dusza. Może pomoże mi to w przeżyciu do później starości (...) Człowiek nie zdaje sobie sprawy jak wykańczające jest to, żeby cały dzień być w teatrze (...). W tym zawodzie nie ma jasnego podziału na pracę i życie (...). Ten zawód uczy rozczarowań. Na pewno chciałoby się zaplanować karierę, ale tak się po prostu nie da.

Żurawski przyznał, że nie lubi promować filmów. Mówił, że chociaż nie jest nieśmiały, nie lubi skupiać na sobie uwagi, a spotkania takie jak dziś są dla niego trudne. Najchętniej chciałbym codziennie być na planie - powiedział.

Tego dnia odbyło się także Q&A po filmie "Błazny". W spotkaniu wzięła udział reżyserka filmu Gabriela Muskała oraz dwójka aktorów: Sebastian Dela oraz Magdalena Dwurzyńska. Do gości dołączył również Zbigniew Zamachowski, który skomponował muzykę do filmu, który jak podkreślali twórcy, dla wielu z nich był jakiegoś rodzaju debiutem. Gabriela Muskała zaznaczyła, że chociaż film jest dyplomem IV roku wydziału aktorskiego Łódzkiej Szkoły Filmowej i opowiada o grupie studentów aktorstwa to wszystkie postaci od początku do końca są wykreowane, wymyślone. Aktorzy wspominali, że z "Gabrysią" znali się już od drugiego roku, a na trzecim mieli z nią zajęcia z improwizacji i wiedzieli, że to co na nich tworzą będzie zaczątkiem "Błaznów":

Wiedzieliśmy jaka jest Gabrysia i że nie zrobi nam krzywdy (...) Być może zasługą tego po części jest to, że sama jest aktorką. Moim zdaniem każdy reżyser powinien być aktorem, ale może nie każdy aktor reżyserem - skomentował Sebastian Dela.

Zbigniew Zamachowski / Maks Małota / Materiały prasowe

Na spotkaniu pojawił się także temat szkoły teatralnej i specyfiki zawodu: Na początku się trochę gardziło tymi castingami, ale teraz reklama lodów nie brzmi tak źle (...) Szkoła Teatralna to taka oaza. Potem najgorsze jest to czekanie jak się wypadnie z tego szalonego tempa szkoły, w której ciągle się coś robi - wspominała Magdalena Dwurzyńska.

Gabriela Muskała podkreślała z kolei konieczność uzbrojenia się w "słoniowy pancerz" i podążania za marzeniami, nawet jeśli ciągle się słyszy, że się nie nadaje.

Poza filmem "Błazny" (który będzie jeszcze okazja obejrzeć 2 maja w Kinie pod Baranami) widzowie Festiwalu mogli obejrzeć cztery filmy starające się o Krakowską Nagrodę Filmową Andrzeja Wajdy w Konkursie Głównym "Wytyczanie Drogi": "Power Alley", "Tyle co nic", "Silent Roar" oraz "The Hypnosis". Natomiast w kinach plenerowych odbyły się seanse "Ośmiu gór" i "Wielkiego Wozu". Wytrwali festiwalowicze mogli zakończyć dzień imprezą Rihanna party w Klubie Spotkań Poczty Głównej.

A co czeka nas 1 maja?

Kolejne spotkania PRO INDUSTRY w Stradom House by Autograph Collection. W programie między innymi networking brunch oraz dyskusje wokół regulacji pracy na planie i ubezpieczeń filmowych.

12:00 OFF NA MAKSA: rozmowa z Martą Nieradkiewicz oraz Magdaleną Cielecką, które zagrały w filmie "Lęk" (reż. Sławomir Fabicki), będącym częścią tegorocznego Konkursu Polskich Filmów Fabularnych.

16:00 OFF NA MAKSA: rozmowa z Andrzejem Sewerynem, zasiadającym w tegorocznym jury Konkursu Głównego "Wytyczanie Drogi" oraz będącym gościem pokazu specjalnego "Dyrygenta" (reż. Andrzej Wajda).

17:30 Pokaz filmu "Paradise is Burning" (reż. Mika Gustafson), po którym widzowie będą mogli posłuchać sesji Q&A z twórcami. Film bierze udział w tegorocznym Konkursie Głównym "Wytyczanie Drogi".

19:00 Seans plenerowy "La Chimera" (reż. Alice Rohrwacher) w Kinie przy Galerii Krakowskiej. Każdy ponoć ma swoją Chimerę. Dla grupy drobnych złodziejaszków rabujących okoliczne groby i handlujących archeologicznymi znaleziskami to chęć szybkiego wzbogacenia się. Arthurowi (Josh O’Connor) z kolei przypomina Beniaminę - kobietę, którą kochał i stracił.

19:30 Pokaz filmu "Imago" (reż. Olga Chajdas), po którym widzowie będą mogli posłuchać sesji Q&A z twórcami. Film bierze udział w tegorocznym Konkursie Polskich Filmów Fabularnych.

20:30 Pokaz filmu "The Quiet Maid" (reż. Miguel Faus), po którym widzowie będą mogli posłuchać sesji Q&A z twórcami. Film bierze udział w tegorocznym Konkursie Głównym "Wytyczanie Drogi".

20:30 Seans plenerowy "Najgorszy człowiek na świecie" (reż. Joachim Trier) w Kinie na Placu Szczepańskim, to tytuł, który zapewne znają wszyscy. Julie podczas przypadkowego spotkania poznaje Eivinda, zaczyna się zastanawiać czego tak naprawdę chce w życiu.

20:30 Seans plenerowy "20 000 gatunków pszczół" (reż. Estibaliz Urresola Solaguren) w Kinie w Ogrodzie Botanicznym. To najlepszy hiszpański film roku, a także zdobywca Srebrnego Niedźwiedzia za najlepszą rolę aktorską na MFF w Berlinie.

21:00 Swingowa potańcówka na Poczcie x Mastercard OFF CAMERA. Zapraszamy na muzyczne spotkanie w klimatach lat 20. i 30. wraz z uczestnikami kursów tańca swing prowadzonych przez stowarzyszenie KMiTA. Wstęp darmowy!