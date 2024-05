Kontakt z twórcami najważniejszych festiwalowych pokazów konkursowych? Dyskusje na temat filmowych wrażeń? Możliwość wcielenia się w rolę dziennikarza i zadawanie pytań aktorom, producentom czy scenarzystom? To możliwe w trakcie spotkań Q&A w ramach pokazów filmów konkursowych Mastercard OFF CAMERA.

/ Kamila Makarewicz / Materiały prasowe

Podczas Festiwalu Mastercard OFF CAMERA uwaga widzów skupia się przede wszystkim wokół dwóch najważniejszych sekcji konkursowych. To Konkurs Główny "Wytyczanie drogi" o Krakowską Nagrodę Filmową Andrzeja Wajdy dla debiutów i drugich filmów międzynarodowych twórców oraz Konkurs Polskich Filmów Fabularnych z jednymi z najciekawszych polskich produkcji ostatniego roku.

Podczas seansów filmów, biorących udział w festiwalowych konkursach, odbywają się wyjątkowe spotkania Q&A ("questions and answers" czyli "pytania i odpowiedzi"). To przede wszystkim wyjątkowa szansa dla widzów, by spotkać się z twórcami i aktorami obejrzanej pozycji festiwalowej, a zadając nurtujące pytania - okazja, by zajrzeć za kulisy wybranych przez siebie produkcji. Od aspektów wizualnych czy koncepcyjnych filmu, poprzez przygotowania aktorów do najbardziej wymagających ról, aż po ciekawostki związane z planem zdjęciowym - goście spotkań Q&A opowiadają widzom o tym, co najciekawsze.

Spotkania (przed lub po seansach) moderowane są przez jednego z prowadzących: Marcina Radomskiego, Kubę Armatę i Martę Gruszecką. Pojawia się tam także sam dyrektor artystyczny festiwalu Grzegorz Stępniak.

Przed nami jeszcze cztery dni pełne wartościowych i ekscytujących rozmów, na tematy bliskie twórcom i bliskie widzom.

LISTA GOŚCI Q&A

01/05/2024:

- "Paradise is Burning": Bianca Delbravo

- "Imago": Mateusz Więcławek, Dariusz Jabłoński

- "The Quiet Maid": Miguel Faus

02/05/2024:

- "Empty Nets": Behrooz Karamizade

- "Horror Story": Adrian Apanel, Jakub Zając, Konrad Eleryk, Jerzy Kapuściński

- "She Came At Night": Jan vejnar, Tomas Pavlicek

- "Grzyby": Paweł Borowski, Anna Maria Łopat, Paulina Walendziak, Jędrzej Bigoński, Maria Maj

- "Power Alley": Lillah Halla

03/05/2024:

- "Forever Forever": Anna Buryachkova

- "Silent Roar": Johnny Barrington

- "Chcesz pokoju, szykuj się do wojny": Agnieszka Elbanowska, Michał Sikorski, Jerzy Kapuściński, Kinga Jasik

- "Tyle co nic": Grzegorz Dębowski, Artur Paczesny, Jerzy Kapuściński, Agnieszka Kwietniewska

- "Biała odwaga": Filip Pławiak, Sandra Drzymalska, Julian Świeżewski, Agata Szymańska, Magda Kamińska

- "Lekcje tolerancji" : Serhiy Lavrenyuk (prelekcja)

- "Dyrygent": Andrzej Seweryn (prowadzenie: Grażyna Torbicka)

- "78 Days": Emilija Gasić

- "Kos": Paweł Maślona, Leszek Bodzak, Bartosz Bielenia

04/05/2024:

- "The Hypnosis": Jonathan Bjerstedt

- "Doppleganger. Sobowtór": Jan Holoubek, Anna Waśniewska-Gil

- "Niewidoczne życie sióstr Gusmao": Marcin Radomski (prelekcja)