Przejęcie Grenlandii na własność - tylko to interesuje Donald Trumpa. Prezydent USA podczas rozmowy z dziennikarzami na pokładzie samolotu Air Force One zapowiedział ponownie, że "będzie miał Grenlandię w ten czy inny sposób". Dopytywany o przyszłość NATO w przypadku zajęcia Grenlandii przez USA, bagatelizował rolę Sojuszu.

Donald Trump ponownie zapowiedział, że "będzie miał Grenlandię w ten, czy inny sposób" / Shutterstock

Donald Trump ponownie zapowiedział, że chce przejąć Grenlandię na własność USA.

Prezydent USA zachęcał Grenlandczyków do przyłączenia wyspy do Stanów Zjednoczonych.

Trump bagatelizował rolę NATO, twierdząc, że to on "uratował Sojusz" i że USA potrzebują NATO mniej niż NATO USA.

Prezydent stwierdził, że jeśli USA nie przejmą Grenlandii, zrobią to Rosja lub Chiny.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Podczas rozmowy z dziennikarzami na pokładzie prezydenckiego samolotu Air Force One, Donald Trump ponownie zapowiedział, że "będzie miał Grenlandię w ten czy inny sposób". Zachęcił Grenlandczyków do przyjęcia oferty przyłączenia do Stanów Zjednoczonych.

Pytany o to, co będzie, jeśli w wyniku aneksji wyspy NATO przestanie istnieć, Trump odparł, że "on jest tym, który uratował NATO" zmuszając państwa członkowskie do zwiększenia wydatków na zbrojenia. Prezydent bagatelizował znaczenie Sojuszu dla USA.

"Dwa psy w zaprzęgu"

Wiecie, na czym polega ich (Grenlandii) obrona, to dwa psy (w zaprzęgu). Tymczasem wszędzie są rosyjskie niszczyciele i okręty podwodne, a także chińskie niszczyciele i okręty podwodne. Nie pozwolimy na to. A jeśli to dotknie NATO, to dotknie NATO. Ale wiecie, oni potrzebują nas o wiele bardziej niż my ich - zaznaczył Trump.

Lubię NATO. Zastanawiam się tylko, czy gdybyśmy potrzebowali NATO, byliby przy nas? Nie jestem pewien, czy by byli - dodał.

Podobnie jak w piątek, prezydent USA spekulował, że jeśli USA nie obejmą kontroli nad wyspą, przejmą ją Rosja albo Chiny. Odrzucał przy tym inne rozwiązania, jak zwiększenie obecności żołnierzy USA, czy proponowaną przez Niemcy misję innych państw NATO na Grenlandię.

Mamy tam dużo żołnierzy, ale potrzebujemy więcej. Potrzebujemy własności. Naprawdę potrzebujemy tytułu do ziemi, jak mówią w świecie nieruchomości - dodał.

Trump chciał opracowania planów inwazji na Grenlandię

Agencja Bloomberg napisała w niedzielę, że grupa europejskich krajów, na czele w Wielką Brytanią i Niemcami, omawia plany zwiększenia swojej obecności wojskowej na Grenlandii , aby przekonać Trumpa, że Europa poważnie traktuje bezpieczeństwo w Arktyce.

Według anonimowych źródeł, na które powołuje się Bloomberg, Niemcy mają zamiar zaproponować utworzenie wspólnej misji NATO w celu monitorowania i ochrony interesów bezpieczeństwa w regionie Arktyki.