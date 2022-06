​Zatorscy policjanci zatrzymali 31-letniego Ukraińca, który wywrócił się, jadąc skuterem. W organizmie miał 2,9 promila alkoholu. Grożą mu dwa lata więzienia, co najmniej trzyletni zakaz kierowania i 60 tys. zł grzywny - podała w poniedziałek policja z Oświęcimia.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Rzecznik oświęcimskiej komendy powiatowej asp. st. Małgorzata Jurecka powiedziała, że w sobotę rano operator numeru 112 otrzymał sygnał o kierowcy skutera, który wywrócił się na ulicy w Zatorze. Funkcjonariusze natychmiast tam pojechali.

Po badaniach przeprowadzonych przez ratowników medycznych okazało się, że mężczyzna doznał jedynie stłuczeń. Przeprowadzone przez policjantów badanie stanu trzeźwości 31-latka wykazało 2,9 promila alkoholu. To najprawdopodobniej doprowadziło do utraty kontroli nad jednośladem - zrelacjonowała Jurecka.

Mężczyzna został zatrzymany i trafił do zatorskiego komisariatu policji.

Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi do dwóch lat pozbawienia wolności, co najmniej trzyletni zakaz kierowania oraz grzywna nawet do 60 tys. zł - poinformowała Małgorzata Jurecka.

Policjantka zaapelowała o rozsądek oraz trzeźwość na drodze. Podziękowania należą się świadkom zdarzenia, którzy widząc wywrotkę motorowerzysty natychmiast udzielili mu pierwszej pomocy i powiadomili służby ratunkowe - dodała rzecznik.