Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszał 19-latek narodowości romskiej, którego zatrzymano w związku z groźnym incydentem na Orliku w Krakowie. Mężczyzna strzelił w głowę 18-latka. Poszkodowany trafił do szpitala.

Kłótnia na Orlku zakończona strzałem w głowę

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl

Policja informuje, że chodzi o sytuację z 8 marca. Na Orliku w rejonie Borku Fałęckiego była grupa młodych mężczyzn. W pewnym momencie w pobliże boiska podjechał 18-latek na hulajnodze. Doszło do kłótni, napastnik znajdujący się na boisku wyjął broń i strzelił w kierunku mężczyzny na hulajnodze. Kula utkwiła w jego głowie.

Ranny 18-latek zdołał jeszcze oddalić się z miejsca zdarzenia. Zauważyli go przechodnie, którzy wezwali pogotowie.

Mężczyzna trafił do jednego z krakowskich szpitali. Lekarze wyjęli z jego głowy pocisk, który jest teraz badany.

19-latek narodowości romskiej, który oddał strzał, został zatrzymany u znajomych w Szczecinie. Mężczyzna był zaskoczony. Po przewiezieniu do Krakowa usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa i został tymczasowo aresztowany.

Policja nie ujawnia, co było powodem kłótni między sprawcą i ofiarą.



