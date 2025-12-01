Policjanci z Wąbrzeźna i Włocławka (woj. kujawsko-pomorskie) nie dopuścili do konfrontacji pomiędzy pseudokibicami. W czasie przejazdu zamaskowani kibole zatrzymali autokary jadące na mecz do Grudziądza. Zatrzymanych zostało 5 mężczyzn.

Do zdarzenia doszło w niedzielny poranek tuż przed godziną 10:00 w Jarantowicach, na drodze wojewódzkiej numer 534 / Policja

Do zdarzenia doszło w niedzielny poranek tuż przed godziną 10:00 w Jarantowicach, na drodze wojewódzkiej numer 534. Policjanci z Wąbrzeźna i Włocławka działali w związku z przejazdem autokarów z kibicami klubu piłkarskiego ze Skierniewic, jadącym na mecz do Grudziądza. Interwencja policjantów zapobiegła bijatyce na środku ruchliwej drogi.

W trakcie przejazdu autokarów ich drogę zablokowało 5 samochodów osobowych, z których wybiegli zamaskowani pseudokibice grudziądzkiej drużyny. Mężczyźni zaczęli uderzać i kopać w autobus z kibicami ze Skierniewic. Jeden z mężczyzn wybił szybę w autobusie. Straty, które spowodował, wynoszą 4 tys. zł.

Policjanci zatrzymali 5 najbardziej agresywnych mężczyzn. Do policyjnego aresztu trafiło czterech mieszkańców Grudziądza i powiatu grudziądzkiego w wieku 33, 27, 26 i 21 lat. Wśród zatrzymanych był również 15-latek z Grudziądza.

Jedno z aut, którym przyjechali zatrzymani pseudokibice, nie zostało dopuszczone do dalszego ruchu. Zatrzymany został dowód rejestracyjny, a jego kierowca odpowie również za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty czynnego udziału w zbiegowisku oraz zniszczenia mienia. Grozi im do 5 lat więzienia.