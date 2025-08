W sobotę rozpoczęła się długo oczekiwana modernizacja torowiska w ścisłym centrum Krakowa. Inwestycja, wspierana funduszami unijnymi, ma usprawnić transport publiczny, a jej organizacja została zaplanowana tak, by zminimalizować utrudnienia dla mieszkańców i przedsiębiorców.

Przebudowa torowiska w centrum Krakowa. Ruszyły prace na ulicach Straszewskiego i Piłsudskiego / Shutterstock

Jak poinformował Krzysztof Wojdowski, rzecznik Zarządu Dróg Miasta Krakowa, przebudowa torowiska na ulicach Straszewskiego i Piłsudskiego to część szerszego planu poprawy komunikacji w centrum miasta. Wartość zadania, obejmującego także modernizację węzłów Piłsudskiego i Bagatela, wynosi blisko 36,6 mln zł, z czego 22,8 mln zł pochodzi z funduszy unijnych w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

Zmiany w organizacji ruchu

Zanim nastąpi poprawa komunikacji w mieście, nastąpi jej pogorszenie. Remonty ulic - czyli to, co krakowianie lubią najbardziej.

W pierwszym, trzymiesięcznym etapie inwestycji zamknięta zostanie część ulicy Piłsudskiego - od przystanku "UJ / AST" do skrzyżowania z ulicą Straszewskiego. Ulica Straszewskiego będzie wyłączona z ruchu kołowego, z wyjątkiem komunikacji miejskiej. Prace rozpoczną się od rozbiórki nawierzchni na ul. Piłsudskiego, gdzie znajduje się najwięcej sieci podziemnych.

W drugim etapie, zaplanowanym na około sześć miesięcy, ul. Straszewskiego zostanie zamknięta także dla komunikacji zbiorowej. Równolegle poza placem budowy będą powstawać prefabrykowane elementy, w których zamontowane zostaną nowe tory tramwajowe.

Utrudnienia dla pasażerów i przedsiębiorców

W sobotę, w związku z demontażem sieci trakcyjnej na skrzyżowaniu Piłsudskiego i Straszewskiego, w godzinach 11:00-23:00 wyłączone będzie napięcie, a tramwaje linii 8, 13, 18, 20 i 76 pojadą trasami objazdowymi. Rozkłady jazdy pozostaną bez zmian.

Przed rozpoczęciem prac odbyły się konsultacje z mieszkańcami i przedsiębiorcami. To pierwsza tak duża inwestycja w Krakowie, podczas której wdrożono rozwiązania wypracowane wspólnie z lokalnym biznesem, by ograniczyć negatywne skutki remontu. Wyznaczono cztery specjalne miejsca postojowe dla dostaw - po dwa od strony Straszewskiego i Piłsudskiego. Chodnik po stronie nieparzystych numerów ul. Piłsudskiego zostanie zawężony do 2 metrów, by zapewnić komfort pieszym, w tym osobom z niepełnosprawnościami.