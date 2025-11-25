​Kraków ponownie przymierza się do podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej. Powodem są m.in. stale rosnące koszty przewozów. Projekt uchwały został przesłany do Rady Miasta Krakowa przez prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego.

Propozycje nowych cen biletów w Krakowie / Shutterstock

Jeśli radni zaakceptują propozycje, pierwsza część zmian wejdzie w życie 2 marca 2026 roku. Obejmie ona nowe ceny biletów okresowych i jednorazowych, a także wprowadzenie rocznego biletu dla studentów, co prezydent Miszalski zapowiadał jeszcze w kampanii wyborczej. Drugi etap, planowany na 2027 rok, zakłada uruchomienie taryfy dynamicznej, w której pasażer zapłaci za faktycznie pokonany odcinek trasy.

Rosnące koszty przewozów

Urzędnicy podkreślają, że podwyżki są konieczne głównie z powodu drastycznych wzrostów kosztów utrzymania transportu zbiorowego.

Każdy kilometr, który pokonał tramwaj, kosztował nas około 16 zł, dziś to niecałe 30 zł. W przypadku autobusu - z 7,50 zł koszt wzrósł do około 13,50 zł - wylicza Sebastian Kowal z Zarządu Transportu Publicznego.

Według miasta obecna polityka cenowa nie wystarcza, by zapewnić stabilne finansowanie usług bez ograniczania zaplanowanych inwestycji.

Kraków: Ile zapłacimy za bilety w 2026 roku?

Podwyżki mogą wynieść od 13 do nawet 41 proc. Oto propozycje cen biletów od 2 marca 2026 r.:

Bilety miesięczne imienne mieszkańca

na 1 linię: 90 zł normalny / 45 zł ulgowy,

I strefa: 109 zł normalny / 54,50 zł ulgowy / 98 zł dla firm,

półroczny: 565 zł normalny / 282,50 zł ulgowy,

półroczny 5+1: 565 zł normalny / 282,50 zł ulgowy,

Studencki Roczny - bilet dla studentów, posiadających status Karty Krakowskiej - 470 zł.

Miesięczne imienne metropolitalne na I, II i III strefę oraz bilety łączone (I+II, II+III, I+II+III)

I strefa: 193 zł normalny / 96,50 zł ulgowy / 164 zł dla firm,

II strefa: 132 zł normalny / 66,00 zł ulgowy,

III strefa: 132 zł normalny / 66,00 zł ulgowy,

I i II strefa: 204 zł normalny / 102 zł ulgowy / 173 zł dla firm,

II i III strefa: 204 zł normalny / 102 zł ulgowy,

I i II i III strefa: 241 zł normalny / 120,50 zł ulgowy / 205 zł dla firm.



Miesięczne imienne socjalne i aktywizujące

Miesięczny socjalny:

I strefa 30 zł,

I i II strefa 50 zł,

I i II i III strefa 70 zł.

Miesięczny aktywizujący dla osób bezrobotnych:

I strefa 50 zł,

I i II strefa 100 zł,

I i II i III strefa 140 zł.

Nowości:

Studencki Roczny - bilet dla studentów posiadających Kartę Krakowską: 470 zł.

Zmiana cen biletów jednorazowych, bilet godzinny nie 6 a 8 zł.

Bilet wspólny 70-minutowy: 10 zł normalny / 5 zł ulgowy.

Podwyżka opłaty za jazdę bez biletu - do 400 zł.

Propozycje nowych cen, fot. ZTP Kraków

Propozycje nowych cen, fot. ZTP Kraków

Propozycje nowych cen, fot. ZTP Kraków

Miasto chce rozszerzyć katalog ulg i uprawnień

Bezpłatne przejazdy mają otrzymać absolwenci szkół podstawowych, którzy w roku ukończenia szkoły będą mogli korzystać z dotychczasowych legitymacji także w wakacje - do czasu otrzymania dokumentów ze szkoły średniej. Z przejazdów ulgowych skorzystają również dawcy.

Drugim etapem zmian ma być wprowadzenie taryfy dynamicznej - systemu, w którym opłata zależeć będzie nie od czasu przejazdu, lecz od realnie pokonanego dystansu. Ma to - według urzędników - uczynić rozliczenie bardziej sprawiedliwym i lepiej odzwierciedlającym faktyczne koszty przewozu pasażera.