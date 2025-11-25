Stany Zjednoczone poczyniły ogromne postępy w dążeniu do zawarcia porozumienia pokojowego w sprawie wojny w Ukrainie - poinformował Biały Dom, podkreślając jednak, że wciąż pozostają kwestie wymagające dalszych negocjacji z udziałem Kijowa, Moskwy i Waszyngtonu. Według doniesień, niedzielne rozmowy w Genewie przyniosły wspólne stanowisko w kluczowych sprawach.

Donald Trump / GRAEME SLOAN/POOL / PAP/EPA

Stany Zjednoczone poczyniły ogromne postępy w dążeniu do zawarcia porozumienia pokojowego w sprawie wojny w Ukrainie - poinformowała rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt.

Dodała jednak, że wciąż pozostają kwestie wymagające dalszych negocjacji z udziałem Kijowa, Moskwy i Waszyngtonu.

Podczas niedzielnych rozmów w Genewie - jak przekazał Kijów - osiągnięto "wspólne zrozumienie co do kluczowych warunków porozumienia".

Więcej informacji na temat wojny w Ukrainie znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

"W ciągu ostatniego tygodnia Stany Zjednoczone poczyniły ogromne postępy w dążeniu do zawarcia porozumienia pokojowego, angażując Ukrainę i Rosję do rozmów. Jest kilka delikatnych, ale nie niemożliwych do rozwiązania kwestii, które wymagają dalszych rozmów między Ukrainą, Rosją i Stanami Zjednoczonymi" - napisała we wtorek na platformie X Karoline Leavitt, rzeczniczka Białego Domu.

Waszyngton odniósł się w ten sposób do doniesień o uzgodnieniu z Ukrainą podstawowych szczegółów planu pokojowego, o czym wcześniej poinformował sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rustem Umierow.

"Doceniamy produktywne i konstruktywne spotkania w Genewie między delegacjami ukraińską i amerykańską, a także niezmienne wysiłki prezydenta Donalda Trumpa ukierunkowane na zakończenie wojny. Nasze delegacje osiągnęły wspólne zrozumienie co do kluczowych warunków porozumienia omawianych w Genewie. Teraz liczymy na wsparcie naszych europejskich partnerów w kolejnych krokach" - napisał przedstawiciel Kijowa na platformie X.

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt / WILL OLIVER / PAP/EPA

Wołodymyr Zełenski poleci do USA?

Rustem Umierow, który uczestniczył w rozmowach w Genewie, podkreślił, że teraz oczekiwana jest wizyta prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Stanach Zjednoczonych.

"Oczekujemy na zorganizowanie wizyty prezydenta Ukrainy w USA w najbliższym możliwym terminie w listopadzie, aby sfinalizować ostatnie etapy i osiągnąć porozumienie z prezydentem Trumpem" - wyjaśnił polityk.

Biały Dom dotąd nie potwierdził planów wizyty ukraińskiego przywódcy. Według obecnego planu jeszcze we wtorek Donald Trump ma się udać do swojej posiadłości Mar-a-Lago na Florydzie, gdzie ma pozostać do niedzieli.

Ustalenia "Financial Timesa"

Według brytyjskiego dziennika "Financial Times" Ukraina zgodziła się m.in. na ograniczenie liczebności swojej armii do 800 tys. żołnierzy. Gazeta poinformowała też, że do uzgodnienia między Wołodymyrem Zełenskim a prezydentem Donaldem Trumpem pozostają kwestie terytorialne i charakter gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.

"FT" zauważył jednak, że minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow już zasygnalizował, że Rosja odrzuci zmodyfikowany plan pokojowy, jeśli nie weźmie on pod uwagę od dawna wysuwanych przez nią żądań.