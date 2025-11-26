Czy polski rząd traci szansę na odegranie ważnej roli w rozmowach ws. zakończenia wojny w Ukrainie? "Jeśli rząd zawala jakąś sprawę, jak w przypadku negocjacji, to wtedy krzyczy, że prezydent powinien to robić. Kompletny cynizm, hipokryzja" - powiedział w Rozmowie o 7:00 w RMF24 Michał Dworczyk, europoseł PiS.

Michał Dworczyk, europoseł PiS / Jakub Rutka / RMF24

Warto przypomnieć, że dyskusja dotycząca pokoju na Ukrainie była prowadzona od początku przez rząd, który za każdym razem, gdy prezydent wykazuje się większą aktywnością na forum międzynarodowym podkreśla, że to rząd prowadzi politykę zagraniczną. Jeżeli prezydent chce korzystać ze swoich prerogatyw, to rząd kwestionuje to prawo i próbuje utrudniać te działania - zaznaczył Dworczyk.

Rosja nie jest zainteresowana na tym etapie zamrożeniem konfliktu, bo ma poczucie, że wygrywa - zaznaczył europoseł dodając jednocześnie, że "dla Rosji strata ludzi nie jest najistotniejszą wartością. Jest nią realizacja celów strategicznych".

Polska jest zapleczem logistycznym, krajem przyfrontowym, a nie ma nas przy stole rozmów ws. Ukrainy. To nie jest sukces rządu - przyznał Dworczyk.

"Ukraina niestety przegrywa wojnę"

Dworczyk podkreślił, że Europa ma ograniczone możliwości ws. wpływania na rzeczywistość Ukrainy. W Europie jest wiele pięknych słów o pomocy Ukrainie, ale wciąż nie udało się przekazać zamrożonych rosyjskich środków rządowi w Kijowie - przyznał polityk. Dzisiaj Ukraina niestety przegrywa wojnę - dodał.

By nastąpiło zamrożenie konfliktu musiało by dojść do nacisku ze strony USA oraz jakichś koncesji ze strony Rosji. Putin nie pozwoli, by przejść do historii jako przegrany polityk - stwierdził Dworczyk.

Słuchaj Radia RMF24>>>