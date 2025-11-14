Rolnicy znów protestują. Kolumny traktorów wyruszyły na drogi. Większość pikiet i przejazdów odbywa się w województwie zachodniopomorskim, ale nie tylko. Sprawdź, gdzie możesz spotkać protestujących rolników.

/ Aneta Łuczkowska / RMF FM

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl .

W piątek rolnicy ponownie wyszli na drogi. Kolumny traktorów i pikiety pojawiły się w ponad 50 miejscach w całym kraju.

Największe utrudnienia występują w województwie zachodniopomorskim, ale do protestu dołączają również rolnicy z innych regionów, m.in. z Rzeszowa, okolic Poznania, Kaszub, Radomska i Częstochowy.

Protesty przybierają różne formy. W niektórych miejscach rolnicy organizują pikiety, w innych przechodzą przez jezdnie po pasach, wstrzymując ruch. W wielu lokalizacjach na drogi wyjechały kolumny traktorów, które skutecznie blokują przejazd.

Najwięcej blokad w Zachodniopomorskiem

Największa liczba blokad i utrudnień występuje w Zachodniopomorskiem. To właśnie tam rolnicy najliczniej wyjechali na drogi, domagając się zmian i zwracając uwagę na swoje problemy.

/ RMF FM

Protesty odbywają się m.in. na drodze krajowej nr 10 w Reczu.

Blokady i utrudnienia mogą pojawić się w różnych częściach Polski, dlatego organizatorzy protestów apelują do kierowców o cierpliwość i ostrożność na drogach.

Służby drogowe na bieżąco informują o utrudnieniach i objazdach. Protesty mają charakter pokojowy, a rolnicy podkreślają, że ich celem jest zwrócenie uwagi na trudną sytuację w polskim rolnictwie.

Tutaj znajdziesz pełną listę miejsc, gdzie protestują rolnicy

/ Zrzut ekranu



