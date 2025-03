W Krakowie trwa budowa kładki przez Wisłę dla pieszych i rowerzystów. Przeprawa ma połączyć Kazimierz z Ludwinowem.

Budowa kładki Kazimierz - Ludwinów / Jacek Skóra / RMF FM

Na bulwarach - po dwóch stronach Wisły - stanęły metalowe konstrukcje. W najbliższych dniach zostaną połączone. Na bulwarze po stronie Kazimierza widać kilkumetrowy dźwig.

Metalowe elementy przyjeżdżają do Krakowa z Huty Katowice. Budowa już wygląda efektownie, a od kwietnia będzie jeszcze bardziej widowiskowa. Wtedy prace mają być prowadzone z wody - maszyny będą na specjalnej barce.

W wakacje (lipiec-sierpień) konstrukcja ma zostać połączona i stworzyć jedną przeprawę. To nie oznacza jednak końca prac. Wielu mieszkańców czeka na zakończenie tej inwestycji.

Ja czekam, aż ta kładka będzie gotowa, bo teraz by dostać się z jednej strony na drugą, muszę chodzić okrężną drogą. Dzięki kładce będzie sprawniej. Skróci mi to drogę o ok. 10 minut - mówi w rozmowie z reporterką RMF FM jedna z mieszkanek Krakowa.

Kazimierz jest bardzo popularną dzielnicą - szczególnie wśród młodzieży i turystów. Myślę, że te grupy będą korzystały z przeprawy najczęściej - dodaje inna.

/ Jacek Skóra / RMF FM

Po wakacjach ma rozpocząć się budowa ostatniej części kładki Kazimierz - Ludwinów. Chodzi o sinusoidę - swoisty łuk - na środku przeprawy.

Kładka Kazimierz-Ludwinów ma być gotowa w połowie 2026 roku.

Kontrowersje

Inwestycja od samego początku wzbudza kontrowersje i ma swoich przeciwników. Budowie przeprawy przez Wisłę sprzeciwiają się członkowie inicjatywy "Bulwar to my!". Obawiają się o hałas, wycinkę zieleni i brak odpowiedniej dokumentacji.

Wśród ich obaw jest także odebranie Krakowowi tytułu Miasta UNESCO, bo część budowy odbywa się na granicy zabytkowej części miasta.

W przeszłości prokuratura przychyliła się do tych opinii i wydała nawet decyzję o wstrzymaniu budowy. Uchylił ją jednak wojewoda małopolski, a budowa była kontynuowana. Prokuratura odwołała się do Sądu Administracyjnego i tam temat na razie utknął.

/ Jacek Skóra / RMF FM

Mimo skomplikowanej sytuacji prawnej budowa kładki Kazimierz-Ludwinów trwa.

Koszt inwestycji to 114 milionów złotych.