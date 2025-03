"Stronie rządowej przekazanych zostało pierwszych 111 propozycji deregulacyjnych" - poinformował Rafał Brzoska przed poniedziałkowym spotkaniem przedstawicieli strony społecznej z premierem Donaldem Tuskiem. Prezes InPostu, który kieruje zespołem mającym zgłaszać propozycje zmian w prawie, powiedział, że liczy na to, że w maju pierwsze propozycje deregulacyjne trafią do Sejmu. Premier Donald Tusk już w trakcie spotkania zapowiedział wprowadzenie instytucji tzw. milczącego załatwienia sprawy. "Jeśli urząd nie odpowie na wniosek obywatela w terminie, sprawa zostanie rozstrzygnięta automatycznie na korzyść obywatela" - zapowiedział premier.

111 propozycji deregulacyjnych

Do rządu, włącznie z dzisiejszym pakietem, poszło dokładnie 111 propozycji deregulacyjnych i dzisiaj odpalamy na stronie internetowej licznik odliczający 100 dni od momentu przekazania tych pierwszych 111 propozycji już oficjalnie stronie rządowej - powiedział Rafał Brzoska przed spotkaniem z premierem.

Prezes InPostu dodał, że na stronie internetowej "SprawdzaMY" zgłoszono ponad 170 propozycji, do których każdy może złożyć swój komentarz.

Liczba absurdów biurokratycznych, szanowni państwo, jest przytłaczająca. To co mnie najbardziej cieszy, to, że mam wrażenie, że ponad politycznymi podziałami wszyscy widzą potrzeby deregulacji. (...) My tylko pokazujemy, co warto zmienić dla dobra nas wszystkich. Wierzę osobiście, że to się uda. (...) Myślę, że strona rządowa zupełnie na serio pierwsze zgłoszenia przyjęła. Poziom odrzucenia mamy na poziomie tylko 9 proc. z tego, co przekazaliśmy - stwierdził Rafał Brzoska.

Jak powiedział liczy, że w maju pierwsze propozycje deregulacyjne będą mogły trafić do Sejmu.

Spotkanie z Tuskiem

W poniedziałek odbywa się spotkanie premiera Donalda Tuska z przedstawicielami strony społecznej w sprawie deregulacji. Tematem jest podsumowanie działań w kierunku uproszczenia przepisów.

Proces uwalniania gospodarki i życia publicznego od nadmiaru regulacji realnie przyspiesza - powiedział w poniedziałek premier.

Muszę powiedzieć, że impuls, który daliście państwo tą swoją determinacją i świeżością w myśleniu o deregulacji, staramy się już przetwarzać na impuls europejski. Mam, jak na możliwości Komisji Europejskiej, bardzo optymistyczne wieści z Brukseli - powiedział Tusk, dziękując zaangażowanym przedsiębiorcom.

Uwolnienie polskiej gospodarki i polskiego życia społecznego od nadmiaru regulacji, leży w interesie wszystkich Polaków - powiedział w poniedziałek premier Donald Tusk. Jak dodał, pierwsze rozwiązania deregulacyjne możliwe są w maju.

Zbyt często pomoc państwa bywa obciążona nadmierną a czasem - wręcz upokarzającą biurokracją. Czas to zmienić - dodał Tusk.

Jeśli urząd nie odpowie na wniosek obywatela w terminie, sprawa zostanie rozstrzygnięta automatycznie na korzyść obywatela - zapowiedział premier Donald Tusk już w trakcie spotkania poświęconego deregulacji . Jak dodał, jest to tzw. milczące załatwienie sprawy. Zastosowanie instytucji "milczącego załatwienia sprawy" przy przekroczeniu przez urzędy czasu instrukcyjnego zawartego w przepisach to jedna ze 111 propozycji deregulacyjnych strony społecznej.

Pakiet deregulacyjny

W marcu Rada Ministrów przyjęła pierwszy tzw. pakiet deregulacyjny, który zawiera ponad 40 upraszczających zmian, a pod przewodnictwem ministra Macieja Berka pracuje Rządowy Zespół ds. Deregulacji, który analizuje i rekomenduje zmiany legislacyjne.

10 lutego br. premier Donald Tusk zaproponował prezesowi InPostu Rafałowi Brzosce pokierowanie zespołem, który miałby przygotować propozycje deregulacyjne, Brzoska propozycję przyjął. Tydzień później zespół opublikował pierwsze postulaty, m.in. dziewięciu zmian rozporządzeń i 14 zmian ustawowych.

Brzoska niedługo później stworzył inicjatywę "SprawdzaMy", która planuje przygotować ok. 300 propozycji w ciągu 100 dni. Przedsiębiorcy wyrazili nadzieję na wdrożenie ok. 30 proc. z nich.

Wśród dotychczasowo przygotowanych propozycji są m.in.: rozszerzenie mediacji w sprawach administracyjnych; pakiety rozwiązań poprawiające płynność firm, w tym kasowy PIT dla szerszego grona firm oraz krótsze terminy zwrotu VAT; uproszczenie raportowania do urzędów skarbowych; usprawnienie procedur w przetargach publicznych; czytelne rachunki za prąd dla obywateli i firm, szybsza możliwość uruchamiania już istniejących inwestycji OZE i zwiększenie limitów instalacji fotowoltaicznych do użytku własnego.