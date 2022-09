Władze Krakowa po raz piąty zapraszają wszystkich mieszkańców miasta do skorzystania z oferty bezpłatnych miejskich kontroli stanów rowerów. By sprawdzić stan techniczny jednośladów, wystarczy podjechać w wybranym terminie do wskazanej lokalizacji.

Władze miasta rozpoczynają akcję w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Mobilności. W wybranych terminach wystarczy podjechać do wskazanej lokalizacji, a serwisanci dokładnie sprawdzą stan techniczny roweru oraz poinformują o konieczności ewentualnej wymiany części czy naprawy. W informacji podkreślono, że kontrola nie jest usługą serwisową. W najbliższym czasie z kontroli stanów rowerów można skorzystać: we wtorek i środę, 20 i 21 września - rondo Mogilskie (dolna płyta),

w środę i czwartek, 28 i 29 września - plac Inwalidów,

we wtorek i środę, 4 i 5 października - rondo Mogilskie (dolna płyta),

w piątek i sobotę, 7 i 8 października - rondo Mogilskie (dolna płyta),

W dni powszednie serwisanci będą do dyspozycji mieszkańców Krakowa między godz. 10:00 a 18:00, a w soboty - między 9:00 a 17:00.

