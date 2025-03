Kolorowy i rozśpiewany tramwaj kursował w piątek po Krakowie. Była to specjalna akcja z okazji Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa, która ma popularyzować wiedzę i obalać mity na temat osób z dodatkowym chromosomem 21.

/ Magdalena Periy, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa Tęcza / RMF FM

Tramwaj wyróżniał się barwnym wyglądem, a w środku było niezwykle głośno, bowiem Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa Tęcza, które zorganizowało akcję, przygotowało muzyczne animacje.

W tramwaju był też prezenter RMF FM Przemysław Skowron, który na co dzień jest ambasadorem stowarzyszenia.

Taka współpraca to dla mnie zaszczyt. Dziś witałem gości i rozdawałem skarpety. Dwie różne i kolorowe skarpety to symbol osób z zespołem Downa. To pokazuje, że ludzie są różnorodni i piękni - mówił Przemysław Skowron w rozmowie z reporterką RMF FM Agatą Guz.

/ Magdalena Periy, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa Tęcza / RMF FM

/ Magdalena Periy, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa Tęcza / RMF FM

Celem akcji było też obalanie stereotypów na temat osób z zespołem Downa.

Ludzie patrzą na takie osoby przez pryzmat ograniczeń, a warto zauważać możliwości. Każdy z nich ma swoje cele, marzenia i aspiracje. My łamiemy bariery i kładziemy nacisk na aktywizację zawodową oraz samodzielność naszych podopiecznych. Chcemy pokazać, że każdy może funkcjonować w społeczeństwie - powiedziała RMF FM Magdalena Periy ze Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa Tęcza.

Kolorowy tramwaj kursował po stolicy Małopolski przez kilka godzin od przystanku Kraków-Wieczysta aż do pętli w Łagiewnikach.



/ Magdalena Periy, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa Tęcza / RMF FM