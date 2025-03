Zaostrzony zakaz promocji na alkohol w sklepach ma wejść w życie od przyszłego roku - ustalił dziennikarz RMF FM w Ministerstwie Zdrowia. Do połowy kwietnia trwają konsultacje projektu ustawy w tej sprawie.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zmiany mają polegać na zakazie organizowania promocji na alkohol, typu "dwie butelki w cenie jednej". Wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny tłumaczy w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Michałem Dobrołowiczem, że to będzie doprecyzowanie obecnych przepisów.

Ustawa w tej sprawie jest przyjęta przez zespół ds. programowania prac rządu i jest skierowana do konsultacji. Jest w konsultacjach zewnętrznych, które skończą się w połowie kwietnia. Zobaczymy, jakie wpłyną uwagi i jak się do nich odniesiemy. Udało się uzyskać wpis dotyczący zakazu promocji piwa. Jest tam również doprecyzowanie przepisów o tym, że ukryta reklama, która odbywa się pod płaszczykiem promocji, również będzie zakazana - tłumaczy wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny.

Trzeba sobie powiedzieć, że zauważamy, iż branża obchodzi zakaz promocji nazywając, że to nie jest promocja. Padają hasła typu okresowe obniżki cen albo karty lojalnościowe. Nowy przepis jest naszym zdaniem szczelny. Piwo miało dozwoloną promocję, teraz traci tę możliwość, a inne alkohole, które ze względu na niedoprecyzowanie przepisów również się promowały, stracą taką możliwość - dodaje wiceminister.

Przepisy miałyby wejść w życie od 1 stycznia 2026 roku.

Czas do wejścia w życia tej ustawy należy liczyć w miesiącach. Uchwalona będzie pewnie w tym roku, ale te przepisy wchodzą w życie od stycznia przyszłego roku. Uchwalenie ustawy może odbyć się w maju, może odbyć się we wrześniu, musi być to na tyle wcześnie, żeby nie było zarzutów ze strony branży, że nie mają czasu się przygotować i dostosować - dodaje wiceminister.

Jak podkreśla Wojciech Konieczny, "nie będzie zakazu reklamy jako takiej w nowych przepisach".

Co z zakazem sprzedaży na stacjach benzynowych?

Na razie nie będzie zakazu nocnej sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. To rozwiązanie niestety nie znalazło poparcia i nie pracujemy nad nim w tej chwili - przyznaje wiceminister Wojciech Konieczny.

Jak ustalił nasz reporter, w Ministerstwie Cyfryzacji trwają prace nad nowymi narzędziami, które pozwoliłyby lepiej weryfikować wiek osoby, która chce kupić alkohol przez internet. Tu chodzi o przepisy niezależne od procedowanej ustawy.