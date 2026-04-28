Krakowskie MPK planuje kolejny krok w stronę ekologicznego transportu. Przewoźnik ogłosił przetarg na dostawę 20 nowoczesnych, przegubowych autobusów elektrycznych. Realizacja zamówienia zależy jednak od pozyskania środków z funduszy europejskich.
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie ogłosiło przetarg na zakup 20 przegubowych autobusów elektrycznych.
Jak podkreślają przedstawiciele spółki, pojazdy mają być w pełni niskopodłogowe, klimatyzowane i wyposażone w szereg nowoczesnych udogodnień dla pasażerów. Wśród nich znajdą się m.in. systemy informacji pasażerskiej, gniazda USB do ładowania urządzeń mobilnych oraz monitoring.
Realizacja zamówienia uzależniona jest jednak od uzyskania dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FENIX).
Wybrany w przetargu wykonawca będzie miał rok na dostarczenie autobusów od momentu podpisania umowy. Zakup nowych pojazdów to kolejny etap modernizacji floty krakowskiego przewoźnika.
Obecnie MPK dysponuje blisko 650 autobusami, z czego 121 to pojazdy elektryczne, a 33 – hybrydowe. Jak zaznaczył rzecznik MPK Marek Gancarczyk, „realizacja wszystkich zaplanowanych przez MPK zamówień oznaczałaby wymianę ok. 40 proc. całej floty krakowskiego przewoźnika”.
Kraków od lat inwestuje w ekologiczne rozwiązania w komunikacji miejskiej. Nowe autobusy mają nie tylko poprawić komfort podróżowania, ale także przyczynić się do ograniczenia emisji spalin w mieście.
Decyzja o przyznaniu dofinansowania z funduszy unijnych będzie kluczowa dla realizacji tego ambitnego planu.