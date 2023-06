W Krakowie trwają ostatnie przygotowania do III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023. Zakończyła się już modernizacja stadionu Wisły Kraków, gotowe jest zadaszone boisko dla koszykarzy, na torze kajakarstwa górskiego w drugiej połowie czerwca montowane będą ostatnie przeszkody.

Zadaszenie boiska do koszykówki 3x3 / Jacek Skóra / RMF24

Jesteśmy na ostatnim etapie przygotowań. Prace idą zgodnie z harmonogramem. Większość obiektów została już ukończona lub jest na ukończeniu - mówił reporterowi RMF FM Markowi Wiosło prezes spółki Igrzyska Europejskie 2023 Marcin Nowak.

Co zmieniło się na stadionie Wisły?

Stadion Wisły Kraków zyskał nowy dach na trybunach północnej i południowej oraz nowoczesną, przeszkloną elewację. Instalacje zostały wymienione na bardziej energooszczędne.

Przed igrzyskami chcemy ten obiekt jeszcze dopieścić. Trwają typowe prace porządkowe: malowanie linii, czyszczenie, sprzątanie, tak aby 21 czerwca ten obiekt był rzeczywiście godny bycia areną otwarcia tak wielkiej imprezy sportowej - mówił Krzysztof Kowal z Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, z którym rozmawiał Marek Wiosło.

Na stadionie może zasiąść ponad 30 tys. widzów.

Ten obiekt udało się wyremontować przy wsparciu finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki. Prace kosztowały ponad 107 milionów złotych, z czego rządowe dofinansowanie to 89 milionów złotych.

Na stadionie Wisły mają się odbyć uroczyste ceremonie otwarcia i zamknięcia III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 23: w blasku świateł zobaczymy przemarszu przedstawicieli wszystkich 48 reprezentacji biorących udział w zawodach.

Podczas igrzysk na stadionie Wisły walczyć będą drużyny męskie i kobiece rugby 7.

/ Jacek Skóra

/ Jacek Skóra

/ Jacek Skóra

Zadaszone boisko dla koszykarzy

Niemal gotowe jest usytułowane obok hali 100-lecia KS Cracovia boisko do koszykówki przykryte piękną, lekką kopułą.

Myślę, że ta bardzo widowiskowa konkurencja 3 na 3 będzie naprawdę jedną z najlepszych na igrzyskach - podkreśla Krzysztof Kowal.

Trybuny pomieszczą 1000 widzów. Rozegrane tu zostaną mecze kobiecych i męskich drużyn koszykówki 3x3. Sportowcy walczyć będą nie tylko o medale III Igrzysk Europejskich, ale też o kwalifikacje do Igrzysk XXXIII Olimpiady Paryż 2024.

Obecnie dobiega końca montaż świateł i nagłośnienia dla potrzeb transmisji telewizyjnych. Elementy mobilne, czyli trybuny z osprzętem w przyszłości będą mogły być wykorzystane przy okazji organizacji innych wydarzeń sportowych w Krakowie. Poszycie dachu, ze względy na wysokość kosztów, zostało wynajęte.

Budowa tego boiska kosztowała niespełna 3 mln złotych, z czego 2,7 mln zł to dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki.

/ Jacek Skóra

/ Jacek Skóra

/ Jacek Skóra

Nowoczesny tor dla kajakarzy

Modernizacja toru kajakarstwa górskiego OSiR Kolna obejmowała nie tylko remont samego toru, ale także prace w budynku hotelu, tak aby obniżyć koszty jego eksploatacji.

Na torze wymienione zostały figury, system bramkowy i system jego czyszczenia. Zmodernizowano trybuny i zakupiono mobilną platformę startową.

Czekamy jeszcze na dostawę ostatnich elementów przeszkód, które przyjadą z Francji. Termin dostawy to 15 czerwca, więc nie ma żadnego zagrożenia. Ten obiekt też prezentuje się coraz lepiej - mówi Krzysztof Kowal.

Podczas III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023 na Kolnej odbędzie się rywalizacja w trzech konkurencjach indywidualnych i dwóch drużynowych. Będzie to okazja, by przybliżyć się do zdobycia przepustki na igrzyska olimpijskie w Paryżu w 2024 roku. Zawody odbędą się w randze mistrzostw Europy.

Planowany całkowity koszt tej inwestycji to nieco ponad 20 mln zł (z czego 18 mln to doatacja ministerstwa), ale część postępowań związanych z zakupami jest jeszcze w toku i stateczna kwota będzie możliwa do określenia po ich zakończeniu.

/ Jacek Skóra / RMF24

/ Jacek Skóra / RMF24