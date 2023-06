Do rozpoczęcia III Igrzysk Europejskich w Małopolsce pozostały niespełna dwa tygodnie. W związku z zawodami i funkcjonowaniem wioski zawodniczej wprowadzone będą ograniczenia w ruchu. Komitet Organizacyjny poinformował właśnie, jak będą one wyglądać.

Tor kajakowy Kolna / Jacek Skóra / RMF24

Kraków

1. Bulwarowa

Etap I - zamknięcie odcinka od ul. Hanki Sawickiej do wysokości budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w dniach od 05.06.2023 do dnia 04.07.2023 roku.

Na czas trwania zawodów:

W dniach 26.06.2023, 27.06.2023, 28.06.2023 roku oraz 01 lipca 2023 roku zamknięcie trasy biegowej i kolarskiej w godzinach - 09.00 - 13.30.

Trasa wyznaczona ciągami ulic: Bulwarowa ( na odcinku od Alei Solidarności do skrzyżowania ulic: Bulwarowa/Kocmyrzowska/Cienista ) - Kocmyrzowska (obie jezdnie na odcinku od skrzyżowania z ul. Bulwarowa/Cienista do Ronda Kocmyrzowskiego z utrzymaniem przejezdności Ronda Kocmyrzowskiego oraz skrzyżowania ul. Kocmyrzowska/Cienista) - Rondo Kocmyrzowskie - Obrońców Krzyża ( do skrzyżowania z ul. Ignacego Mościckiego ) - Kocmyrzowska - Bulwarowa.

2. Wioska zawodnicza AGH

W dniach od 15 czerwca 2023 do 04 lipca 2023 roku - zamknięcie fragmentu ul. Reymonta, na odcinku od wjazdu do Nowej Hali Wisły do skrzyżowania z ul. Piastowską, z zamknięciem wlotu ul. Daniela Chodowieckiego w ciąg ul. Reymonta.

W ciągu ul. Piastowskiej - zamknięcie pasa środkowego na odcinku od skrzyżowania ulic: Nawojki-Piastowska-Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Piastowska - Reymonta.

3. Cracovia Arena

W dniach 19 czerwca 2023 do 24 czerwca 2023 roku - likwidacja miejsc parkingowych przed halą na ul. Focha.

4. Akademia Wychowania Fizycznego

W dniach 23 czerwca - 01 lipca 2023 roku - zamknięcie dla ruchu ogólnego terenu AWF.

5. Centrum Sportu Kolna

W dniach 27 czerwca 2023 - 02 lipca 2023 roku - zamknięcie odcinka trasy rowerowej wzdłuż toru kajakowego. Wyznaczenie objazdów dla rowerów.

6. Arena Płaszowianka

W dniach 21 czerwca 2023 - 29 czerwca 2023 roku - wprowadzenie zakazów zatrzymywania na ul. Stróża Rybna - odcinek od ul. Saskiej do ul. Paproci.

Zalew Kryspinów

W dniach 19 czerwca 2023 - 24 czerwca 2023 roku - zamknięcie wjazdu na teren kąpieliska od strony drogi wojewódzkiej nr 774 oraz drogi powiatowej 2189K.

Krzeszowice BMX Park

W dniach 19 czerwca 2023 - 22 czerwca 2023 roku:

- zamknięcie ul. Sportowej od Placu Kulczyckiego do skrzyżowania z ul. Batalionów Chłopskich;

- zamknięcie dla ruchu ogólnego ul. Krzywej od skrzyżowania z ul. Szkolną do skrzyżowania z ul. Sportową;

- zamknięcie dla ruchu ogólnego Placu Kulczyckiego.

Nowy Sącz

W dniach 25 czerwca 2023 - 27 czerwca 2023 roku - wyłączenie parkowania na ul. Ogrodowej na odcinku od wjazdu do Amfiteatru do wysokości posesji nr 33.

Krynica Zdrój

1. Arena

W dniach 21 czerwca 2023 - 01 lipca 2023 roku:

- zamknięcie dla ruchu ogólnego drogi dojazdowej wzdłuż Hali Lodowej;

- wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Dąbrowskiego od strony ul. Piłsudskiego.

2. MTB Góra Parkowa

W dniach 23 czerwca 2023 - 25 czerwca 2023 roku:

- zamknięcie dla ruchu ogólnego drogi dojazdowej do terenów rekreacyjnych na Górze Parkowej od strony ul. Źródlanej;

- zamknięcie dla ruchu ogólnego ul. Słonecznej;

- wyłączenie parkowania w zatoce parkingowej na ul. Ebersa

Tarnów

1. Arena Jaskółka

W dniach 24 czerwca 2023 - 02 lipca 2023 roku - zamknięcie dla ruchu ogólnego odcinka ul. ks. Stanisława Indyka od skrzyżowania z ul. Traugutta do Hali Jaskółka.

2. TOSiR Tarnów

W dniach 19 czerwca 2023 roku - 01 lipca 2023 roku - wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Chemicznej od strony ul. Czerwonych Klonów do ul. Zbylitowskiej.

Zakopane - skocznie

W dniach 30 czerwca 2023 - 01 lipca 2023 roku - wprowadzenie strefy "zakazu ruchu" na ulicach:

- ul. Bronisława Czecha - odcinek od ul. Stefana Żeromskiego do skoczni;

- ul. Piłsudskiego - odcinek od ul. Sabały do skoczni.

Arena Nowy Targ

W dniach 10 czerwca 2023 - 20 czerwca 2023 roku - zamknięcie dla ruchu ogólnego fragmentu ul. Parkowej na odcinku od wjazdu do kawiarni "Parkowa" do Areny;

W dniach 20 czerwca 2023 - 03 lipca 2023 roku - zamknięcie dla ruchu ogólnego fragmentu ul. Parkowej od budynku transformatora do Areny.