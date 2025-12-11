Senacka komisja klimatu i środowiska zaopiniowała wniosek o zmniejszenie budżetu Kancelarii Prezydenta RP o kwotę prawie 218 milionów złotych, o czym poinformował w czwartek przewodniczący komisji Stanisław Gawłowski.
O decyzji senackiej komisji klimatu i środowiska Gawłowski zakomunikował za pośrednictwem mediów społecznościowych. "Komisja Klimatu i Środowiska Senatu RP zaopiniowała wniosek o zmniejszenie budżetu Kancelarii Prezydenta RP o kwotę 217 696 959zł" - napisał w serwisie X Stanisław Gawłowski.