Dodał, że "wysokość kwoty ma związek prezydenckim wetem ustawy o jakości wody. "Nawrocki musi ponieść odpowiedzialność za swoje czyny" - podsumował Stanisław Gawłowski.

Senator Gawłowski: To głowa państwa "uszczupliła" środki publiczne

Senator w trakcie posiedzenia komisji argumentował, że przez weto prezydenta Polska naraża się na wysokie kary finansowe. To głowa państwa "uszczupliła" środki publiczne - podnosił.

Argumentował, że na kwotę o którą budżet Kancelarii Prezydenta zostanie uszczuplony składa się wysokość kary, jaka grozi Polsce. Jeżeli prezydent chce być taki wetujący, to niech ma świadomość, że każde weto kosztuje. Wolałbym wydać te pieniądze na działania związane z gospodarką i faktyczne wsparcie Polaków, a nie na kary - ocenił senator, cytowany przez TVN24.

Prezydenckie weto

7 listopada prezydent prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Projekt miał za zadanie wdrożenie unijnej dyrektywy z 2020 roku. Ta zaostrza wymagania dotyczące monitoringu jakości wody pitnej m.in. poprzez obowiązek regularnych ocen ryzyka w sieciach, informowanie mieszkańców o składzie wody a także działania ograniczające straty w sieciach przesyłowych.

Z koeli w październiku 2025 roku Kancelaria Prezydenta RP przekazała, że jej planowany budżet na 2026 rok ma wynieść 325,5 mln zł, a więc miał wzrosnąć o 26,6 mln zł. Sejm przyjął poprawkę obniżającą te wydatki do poziomu 312,7 mln zł.

W ubiegłym tygodniu Sejm uchwalił ustawę budżetową na przyszły rok. Senat RP ma się tym zająć na posiedzeniu w dniach 17-19 grudnia.