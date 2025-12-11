Szefowie MSW Polski i Ukrainy podpisali nową umowę o współpracy w zwalczaniu przestępczości. Dokument zastąpi porozumienie z 1999 roku i ma zapewnić skuteczniejsze ramy prawne do walki m.in. z aktami sabotażu, terroryzmem oraz dezinformacją.
W czwartek we Lwowie minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński oraz jego ukraiński odpowiednik Ihor Kłymenko podpisali umowę, która ma usprawnić współpracę służb obu krajów w zakresie wykrywania, zapobiegania i zwalczania przestępczości.
Jak podkreślił szef MSWiA, nowy dokument ma szczególne znaczenie w kontekście zagrożeń związanych z aktami sabotażu. "Celem jest stworzenie lepszych ram prawnych dla wykrywania, zapobiegania i zwalczania przestępczości, w tym aktów sabotażu" - napisał Marcin Kierwiński na platformie X.