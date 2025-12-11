Resort spraw wewnętrznych poinformował, że po wejściu umowy w życie możliwa będzie skuteczniejsza wymiana informacji między polskimi i ukraińskimi służbami. Podpisanie dokumentu to efekt kilkuletnich negocjacji.

Podczas spotkania ministrowie rozmawiali m.in. o zagrożeniach związanych z użyciem dronów, metodach ich wykrywania i neutralizacji oraz ochronie infrastruktury krytycznej. Polska zamierza wykorzystać ukraińskie doświadczenia w tym zakresie, zwłaszcza w kontekście ochrony ludności cywilnej.

W komunikacie MSWiA podkreślono, że współpraca obejmie także wymianę doświadczeń w zakresie zapobiegania i ścigania aktów dywersji i terroryzmu, takich jak wysadzenie torów kolejowych. Oba kraje mają również wzmocnić działania przeciwko rosyjskiej dezinformacji, zwłaszcza w mediach społecznościowych. "Treści dezinformujące powinny być szybko identyfikowane w skoordynowany sposób" - zaznaczono.

Dotychczasowa umowa

Dotychczasowa umowa z 1999 roku obejmowała m.in. współpracę w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, terroryzmu, nielegalnego handlu bronią, materiałami wybuchowymi, a także zapobieganie nielegalnej migracji, przemytowi ludzi, fałszowaniu pieniędzy oraz legalizowaniu dochodów z przestępstw. Strony zobowiązywały się również do współpracy przy poszukiwaniu osób podejrzanych, zaginionych oraz identyfikacji nieznanych zwłok.