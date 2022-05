W związku z premierą pierwszej części "Stranger Things 4" w czwartkową noc dla turystów i mieszkańców Krakowa przygotowano wyjątkowe multimedialne widowisko. Była to część większej akcji, która odbywała się w kilkunastu miejscach na całym świecie.

Iluminacja na fasadzie Zamku Królewskiego na Wawelu / Łukasz Gągulski / PAP

Kilka dni temu na Bulwarach Wiślanych pojawił się nawiązujący do serialu zegar i współrzędne geograficzne. Zapowiadano też, by fani serialu w nocy zwrócili uwagę na Wawel.

Wszystko wyjaśniło się w czwartek o godz. 23. To wtedy fasadę wawelskiego zamku rozświetliła spektakularna iluminacja.

Wydarzenie było częścią akcji o zasięgu światowym. Rozpoczęła się ona w Nowym Jorku, a następnie w przeciągu 24 godzin w 19 krajach - m.in. w Australii, Indiach, Indonezji, Japonii, Malezji, Niemczech, Włoszech, Holandii, Szwecji, Arabii Saudyjskiej i Hiszpanii.

Iluminacja nowojorskiego Empire State Building z okazji premiery "Stranger Things 4" / SARAH YENESEL / PAP/EPA

Dziś na krakowskich fanów "Stranger Things" czeka kolejna atrakcja. W F:LaTo odbędzie się otwarta impreza, podczas której usłyszymy muzykę ze wszystkich części serialu. Zagrają DJ Clockwork oraz DJ Dobry Kick. Start o godzinie 22.00. Link do wydarzenia.

"Stranger Things" to serial, który od premiery w 2016 roku został okrzyknięty mianem globalnego fenomenu i zdobył ponad 65 nagród oraz 175 nominacji. To sentymentalna podróż do lat 80. Jego akcja rozgrywa się w pozornie zwyczajnym Hawkins w amerykańskim stanie Indiana.