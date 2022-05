Powieść indyjskiej pisarki Geetanjali Shree "Tomb of Sand" (Grobowiec z piasku) w przekładzie Daisy Rockwell wyróżniono w Londynie Międzynarodową Nagrodą Bookera. Jedną z sześciu powieści na finałowej liście były "Księgi Jakubowe" Olgi Tokarczuk.

"Tomb of Sand" to pochodząca z 2018 r. piąta, jak dotychczas ostatnia, powieść piszącej w języku hindi autorki. To historia 80-letniej kobiety z północnych Indii, która po śmierci męża popada w głęboką depresję. Jednak w pewnym momencie odzyskuje radość życia. Jej determinacja, by nie ulegać konwenansom, wprawia w zakłopotanie m.in. córkę.



80-latka nalega na podróż do Pakistanu, by zmierzyć się z nierozwiązaną traumą jej nastoletnich doświadczeń związanych z podziałem dawnej brytyjskiej kolonii na Indie i Pakistan. Jak opisano książkę na stronie internetowej Nagrody Bookera, jest to "pilny, ale zajmujący protest przeciwko destrukcyjnemu wpływowi granic, czy to między religiami, krajami, czy płciami".



Międzynarodowa Nagroda Bookera przyznawana jest od 2005 r. dla powieści napisanych w innych językach niż angielski, przetłumaczonych na angielski i wydanych w Wielkiej Brytanii lub Irlandii. Nagroda, która obecnie wynosi 50 tys. funtów, jest w równych częściach dzielona między autora i tłumacza wyróżnionej powieści.



Olga Tokarczuk, której "Księgi Jakubowe" znalazły się na finałowej liście, już raz otrzymała - wraz jej tłumaczką Jennifer Croft - tę nagrodę. W 2018 r. wyróżniona została jej powieść "Bieguni".



Międzynarodowa Nagroda Bookera uzupełnia przyznawaną od 1969 r. Nagrodę Bookera, która obecnie jest przyznawana dla dowolnej powieści napisanej po angielsku i wydanej w Wielkiej Brytanii, bądź w Irlandii.