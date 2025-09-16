Elektrownia Siersza w Trzebini, należąca do koncernu energetycznego Tauron, wygrała uzupełniającą aukcję rynku mocy na rok dostaw 2026, co pozwoli jej na funkcjonowanie w przyszłym roku i przygotowanie się do transformacji energetycznej - poinformował prezes Tauron Polska Energia Grzegorz Lot.

Elektrownia Siersza / Łukasz Gągulski / PAP

11 września została przeprowadzona uzupełniająca aukcja rynku mocy. Jak podał operator systemu przesyłowego energii elektrycznej PSE, zakończyła się ona w 4. rundzie. O jej wygraniu poinformowały spółki PGE, Enea, Tauron, Energa i ZE PAK. Według ich informacji, cena zamknięcia mieści się w przedziale od 324,73 do 365,29 zł/kW/rok.

Grzegorz Lot: Mamy rok

We wtorek przed Elektrownią Siersza w Trzebini odbył się briefing przedstawicieli zarządu właściciela zakładu spółki energetycznej Tauron Polska Energia.

Mamy rok do tego, żeby funkcjonować, robić tutaj biznes, ale rok również po to, żeby przygotować naszą organizację i ludzi do tego, żeby funkcjonować w latach następnych - ocenił prezes Tauron Polska Energia Grzegorz Lot.

Według niego dzięki zagwarantowaniu pracy w przyszłym roku, elektrownia w Trzebini może przygotowywać się do sprawiedliwej transformacji łączącej interesy akcjonariuszy, klientów i pracowników. Prezes zapowiedział, że Siersza będzie startować w aukcjach rynku mocy także w 2027 i 2028 roku.

Transformacja zaczęła się i toczy, co widać w naszej strategii i wynikach, natomiast żeby miała sens, musi być akceptacja społeczna - zastrzegł Lot.

"Opłacalność utrzymania jednostki w Trzebini bardzo korzystna"

Wiceprezes ds. handlu w Tauron Polska Energia Piotr Gołębiowski ocenił, że przy cenie uzyskanej przez Tauron podczas aukcji mocy "opłacalność utrzymania jednostki w Trzebini jest już bardzo korzystna".

Tauron Wytwarzanie startował 10 jednostkami, zabezpieczył ponad 1600 MW w tej aukcji, udało się zabezpieczyć ok. 543 mln zł przychodów. Cieszy nas to i liczymy, że w kolejnych latach będziemy mieć szanse również uczestniczyć wszystkimi jednostkami zaplanowanymi, również Siersza będzie miała szansę stanąć w szranki - zapowiedział wiceprezes.

Jak przekazał Michał Orłowski, wiceprezes ds. zarządzania majątkiem i rozwoju w Tauron Polska Energia, spółka równolegle do prac związanych z przedłużeniem funkcjonowania istniejących elektrowni węglowych szuka również rozwiązań na przyszłość, które zapewnią długoterminowe funkcjonowanie spółce Tauron Wytwarzanie.

Celem tych prac jest wybór finalnego wariantu transformacji. Kotły Elektrowni Siersza zostaną przystosowane do spalania paliw alternatywnych lub w ich miejsce powstaną szczytowe jednostki gazowe, bateryjne magazyny energii oraz farma fotowoltaiczna.

Trudny temat

Według przedstawiciela spółki konwersja Sierszy na biomasę jest "tematem trudnym" ze względu na dostępność tego paliwa w Polsce oraz koszty przystosowania zakładu. Ale dla Elektrowni Siersza, podobnie jak dla pozostałych elektrowni Tauron pracujemy nad przygotowaniem jednostek gazowych, tzw. jednostek szczytowych, które pozwolą elastycznie bilansować system i w krótkim czasie zapewnić podaż mocy wtedy, kiedy źródła odnawialne nie będą dostarczały wystarczającej ilości energii do naszego systemu - wyjaśnił Orłowski.

Według niego dla Sierszy planowany jest także projekt magazynu energii połączony z farmą fotowoltaiczną. Rozważane jest też wykorzystanie paliwa alternatywnego RDF, również do zasilania miasta w ciepło.

Przygotowujemy te nowe inwestycje, które zapewnią życie po funkcjonowaniu elektrowni węglowej - zapowiedział wiceprezes.

Elektrownia Siersza jest elektrownią zawodową dysponującą dwoma blokami fluidalnymi o łącznej zainstalowanej mocy elektrycznej w wysokości 306 MW, a osiągalnej mocy cieplnej 36,5 Mwt.