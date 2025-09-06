Trwa walka o życie pięcioletniego dziecka, które zostało potrącone przez autobus w Chrzanowie. Zostało ono przetransportowane do szpitala przez śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Przed godz. 15:00 w sobotę na ul. Oświęcimskiej w małopolskim Chrzanowie autobus potrącił ok. 5-letnie dziecko.
Przybyli na miejsce strażacy wydobyli dziecko spod autobusu.
Rozpoczęła się resuscytacja krążeniowo-oddechowa, która przyniosła skutek i funkcje życiowe powróciły - przekazał nam mł. kpt. Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków.
Dziecko zostało zabrane do szpitala przez śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Droga krajowa nr 79 jest całkowicie zablokowana. Przyczyny wypadku wyjaśnia policja.