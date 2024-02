Znane na całym świecie, ale w Polsce szczególnie uwielbiane przez smakoszy. Tak w skrócie można opisać ten tłustoczwartkowy przysmak, który w tym dniu serwowany jest we wszystkich polskich cukierniach. Ale dlaczego w niektórych regionach mówi się o nim faworki, a w innych chrust? Skąd pochodzi ta nazwa? Podpowiada Zbigniew Grzyb, regionalista, propagator kultury, tradycji i gådki krakoski.

Ten wyjątkowo pyszny przysmak, posypany cukrem pudrem smakuje wybornie - przyznaje w rozmowie z RMF FM Zbigniew Grzyb, regionalista, propagator kultury, tradycji i gådki krakoski.

W Centralnej Polsce, a szczególnie w stolicy, staropolska nazwa chrust, chruściki została zastąpiona przez nazwę faworki, czyli z francuskiego "faveur", oznaczającego wąską wstążeczkę, szczególnie zawiązana w kokardkę, jaką kawaler otrzymywał od damy swojego serca, świadcząca o jej przychylności (por. francuskie faveur "życzliwość’, "przychylność", "wstążka", "kokardka"), którą nosił w widocznym miejscu*** - opisuje Zbigniew Grzyb.

Nie wiadomo - jak zanacza regionalista, kiedy nazwę tę, ze względu na podobieństwo, przeniesiono z kokardki na chrust.

Jeszcze Samuel Linde pisał: "Bierzmy, duszyczko, z nowej mody wzorki, Przedajmy złoto, a kupmy faworki" i zapewne nie chrust miał na myśli - przypomniał.

Kraków i okolice: "Faworek" oznacza zupełnie coś innego

W Krakowie i okolicach "faworek" to czerwona wstążka na szyi Krakowiaka. Starsi mieszkańcy Ziemi Krakowskiej twierdzą, że prawdziwy krakowski chrust musi chrzęścić w zębach - podkreśla Pan Zbigniew.

A takie smażone ciasto w formie wstążki, co to w zębach nie chrzęści, to może faktycznie lepiej nazywać faworkiem, aby nie postponować prawdziwego chrustu.

Zatem, gdy ktoś w krakowskiem "chrust" nazywa "faworkami", to mimowolnie "prawy Krakowiak" zaczyna się uśmiechać, bo wie, że ma do czynienia z albo z "obcym" albo lokalnym "nowinkarzem". Jak zapewne jest wiadome, w okresie imperium rosyjskiego, język francuski królował na carskim dworze, a więc i w tzw. klasach wyższych carskiego imperium, zatem także i w Warszawie. Zapewne też - w tym miejscu będę trochę złośliwy, ale przywołam postać Bogusława Radziwiłła z "Potopu" - warszawskie klasy wyższe nie chciały, aby używając nazwy "chrust" pierzchły im wargi, więc nasz rodzimy chrust musiał ustąpić cudzoziemszczyźnie. Trochę to dziwne, bo w języku rosyjskim chrust to po prostu XBOPOCT - wyjaśnia Zbigniew Grzyb.

"Także we Francji nie uświadczysz chrustu"

Chociaż mają podobny wyrób do naszego chrustu, z tym, że oprócz mąki, jajek i alkoholu (brandy) dodają jeszcze cukier, sól, masło, śmietankę i ewentualnie jakieś zapachy, np. wodę z kwiatu pomarańczy. Zatem skład i sposób przyrządzania "faworek" jest podobny do tego, jaki w swoich blogach i wideoblogach polecają nasze kucharki i kucharze celebryci. Ale francuskie "faworki" ... nie, nie ... nie nazywają się faworki, tylko ... Les Roussettes, czyli "nietoperzyki"- opisuje Zbigniew Grzyb.

Na szczęście na ziemi krakowskiej (podobnie zresztą i na Śląsku), lud polski mający więcej językowej swobody pozostał przy rodzimej nazwie, bo austriacko-niemiecka nazwa Raderkuchen lub Liebesschleifen po prostu się nie przyjęła.

Więc MY, jako Krakowiacy, pozostańmy dalej przy naszej rodzimej nazwie: czyli nasz "chrust", zamiast obcych "faworek". Przecież dalej "idziemy na pole" zamiast "wychodzić na dwór"! - podkreśla Pan Zbigniew.

Jakie jest pochodzenie chrustu?

Gdyby nie brak doświadczenia pewnego młodzieńca pewnie nie mielibyśmy okazji spróbować tego smakołyku.

Legenda głosi, że pierwszy chrust został "odkryty" przypadkowo jeszcze w okresie średniowiecza, kiedy czeladnikowi cukierniczemu przypadkowo wpadł do gara z tłuszczem długi pasek ciasta na pączki. Starał się "bidok" go wyciągnąć, gmyrał i gmyrał, a cienkie ciasto się wywijało w różne figury, aż się upiekło! Ponieważ było o ciekawym kształcie, więc jego mistrz a za nim inni cukiernicy zaczęli go wypiekać i ... tak trafiło też na nasze stoły!- tłumaczy Zbigniew Grzyb.

Dlaczego faworek nazywamy faworkiem? Od faworyzowania?

Nie, nie od faworyzowania, ale rzeczywiście źródłosłowem jest w tym wypadku fr. słowo faveur 'życzliwość, przychylność’. Historyczny faworek to kokardka zrobiona ze wstążeczki, którą rycerz otrzymał od damy swego serca jako dowód jej przychylności (dlatego od faveur 'życzliwość’). Taki kokardkowy faworek rycerz zawsze nosił przy sobie i to w widocznym miejscu. (Potem od rycerzy kokardkę przejęli krakowiacy - faworek to również «kolorowa wstążka u ludowej koszuli krakowskiej»). Co ma wspólnego chrupiący faworek z faworkiem rycerza? Kształt - cienkie, kruchutkie ciastko wycinamy na kształt wstążki i przewijamy jak kokardkę (a w każdym razie tak, by przypominało kokardkę). A potem smażymy, pudrujemy i już możemy swemu wybrankowi podarować ten jeden jedyny faworek.." za: Ojczysty dodaj do ulubionych - tłumaczy Pan Zbigniew.