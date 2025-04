Maratonowy weekend w Krakowie rozkręca się z każdą godziną. Poznaliśmy już zwycięzców Cracovia Maratonu na Rolkach i Mini Cracovia Maratonu im. Piotra Gładkiego o Puchar RMF MAXX. Zakończył się też bieg nocny. Jutro najważniejszy punkt programu: maraton.

Bieg nocny w Krakowie / Jacek Skóra / RMF FM

Bieg nocny wygrał Kenijczyk Hillary Kiptum Maiyo Kimayo z czasem 00:30:59 i Kenijka Valentine Jebet Benedek z czasem 00:33:56. O 20:30 z krakowskiego rynku wystartował 10-ciokilometrowy wyścig. Na starcie pojawiło się prawie 7000 osób, którym nie straszna była mroźna aura.

Na drugim stopniu podium znalazł się reprezentant Polski Rafał Sułkowski z Limanowej.

Bieg nocny / Jacek Skóra / RMF FM

Marek Zgrzywa i Aleksandra Glamkowska najlepsi na rolkach

Już w sobotni poranek wielbiciele rolek przejęli krakowskie Błonia. Punktualnie o 9:00 ruszył Cracovia Maraton na Rolkach. Na starcie stanęło blisko 338 osób.

Najszybszy zawodnik Marek Zgrzywa potrzebował niewiele ponad godzinę i 11 minut (1:11:01), by pokonać trasę 42 kilometrów. Warto docenić determinację zawodnika, który w dwóch ostatnich latach zajmował drugie miejsce, a tym razem nie miał sobie równych.

Drugi był Wojciech Kościelniak z Krakowa (KKSW KRAK) z czasem 1:13:25. Ostatnie miejsce na podium zajął Słowak Pavol Dzurak (1:13:33).

Inni uczestnicy przekonywali, że maraton na rolkach jest mniej wymagający niż tradycyjny.

Jest przyjemniej niż w butach. Współczuje osobo, które będą startować jutro. Na rolkach trwa to znacznie krócej. Bardzo cenię sobie te buty z kołami. Żeby przejechać ten dystans, wystarczą niewielkie umiejętności. Jak ktoś potrafi jeździć do przodu i dobrze czuje się na rolkach, to naprawdę każdy może spróbować - zaznaczył jeden z uczestników maratonu w rozmowie z reporterem RMF FM Pawłem Koniecznym.

Wśród kobiet najlepsza była Aleksandra Glamkowska ze Szczytnej (UKS Orlica Duszniki-Zdrój) z czasem 1:24:03. Druga była Amelia Adamczuk z Szarowa (ENES ROLLER TEAM) 1:29:14,41. Na trzecim miejscu zameldowała się Dominika Sadowska z Warszawy (1:29:14,66.).

Wideo youtube

Puchar RMF MAXX dla Andrzeja Kowalczyka i Valentine Jebet Benedek

W 18. Mini Cracovia Maratonie im. Piotra Gładkiego o Puchar RMF MAXX wystartowało niemal 700 osób. Uczestnicy do pokonania mieli jedno okrążenie wokół Błoń, o długości 4 kilometrów i 200 metrów.

Najlepsza z pań okazała się Valentine Jebet Benedek z czasem 13:56.

Valentine Jebet Benedek / Cracovia Maraton /

Linię jako pierwszy wśród panów przekroczył Andrzej Kowalczyk. Potraktowałem to jako wyzwanie, udało się. Kenijczyk zaatakował, stwierdziłem, że idę za nim. Wytrzymałem i zaatakowałem na kilometr od mety. Jestem pierwszy, cieszę się bardzo - mówił zwycięzca naszemu reporterowi.

Najlepsi panowie na podium Mini Cracovia Maraton im. Piotra Gładkiego o Puchar RMF MAXX. / Cracovia Maraton /

Trzeci na mecie był Dariusz Nowakowski (11:48). Wrażenia są bardzo pozytywne. To jest na tak małej pętli, że wszędzie są kibice na trasie. Mogłoby być troszkę cieplej, ale nie ma na co narzekać. Świetny bieg, świetna organizacja - zaznaczył.

W niedzielę o godzinie 9 ruszy 22. edycja Cracovia Maratonu.