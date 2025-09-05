"Brawo!" - napisał Konrad Berkowicz, poseł Konfederacji, komentując akt wandalizmu, do którego doszło w Krakowie. Nieznany sprawca przemalował kolorowe schody znajdujące się przy ul. Tatrzańskiej na biało-czerwono. Wielobarwne schody, na których znajdowały się cytaty m.in. Szymborskiej, Gałczyńskiego, Poświatowskiej czy Wyspiańskiego, od lat były atrakcją, która przyciągała turystów i mieszkańców stolicy Małopolski.

Kolorowe schody przy ul. Tatrzańskiej od wielu lat były jednym z ulubionych miejsc mieszkańców i turystów w krakowskim Podgórzu. Przyjezdni chętnie robi sobie tam zdjęcia. Schody zostały odnowione w 2021 roku. Był to efekt realizacji projektu z Budżetu Obywatelskiego 2020. Stopnie zyskały wówczas żywe barwy, a na co drugim z nich pojawiły się cytaty pisarzy, pisarek, twórców związanych z Podgórzem i Krakowem, m.in. Haliny Poświatowskiej, Stanisława Wyspiańskiego, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Ryszarda Krynickiego, Stanisława Lema czy Wisławy Szymborskiej. Stan schodów od miesięcy nie był jednak najlepszy - farba się wytarła, co sprawiało, że schody wyglądały na zaniedbane.

Jak informowaliśmy wczoraj, ktoś postanowił to zmienić, chwycił za spray i bezprawnie przemalował schody na biało-czerwono . Zgłoszenie w tej sprawie trafiło do Zarządu Dróg Miasta Krakowa 2 września.

Dziś fakt bezprawnego pomalowania schodów został zgłoszony policji, analogicznie do sytuacji, kiedy policji zgłaszane są np. sprawy związane z nielegalnym graffiti. Schody będą w najbliższym czasie myte przez pracowników MPO - przekazał w czwartek rano w rozmowie z "Gazetą Krakowską" Piotr Subik z krakowskiego magistratu.

Sprawę skomentował w piątek Konrad Berkowicz, jak sam o sobie pisze - poseł na Sejm RP, lider Konfederacji, wiceprezes Nowej Nadziei. "Brawo" - napisał polityk w swoich mediach społecznościowych.