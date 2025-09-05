W piątek IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami z gradobiciem oraz silnymi opadami deszczu, które miejscami mogą wynieść do 50 mm. Towarzyszyć im będą silne porywy wiatru, sięgające 85 km/h. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) objęło alertem 11 województw. W Zawierciu po uderzeniu pioruna zapalił się dach jednego z domów - dowiedział się reporter RMF FM Marcin Buczek.

Alert RCB dla 11 województw / Shutterstock

Ostrzeżenia I stopnia przed burzami będą obowiązywały w zachodniej części województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, małopolskiego i śląskiego, a także na wschodzie woj. wielkopolskiego.

Burzom będą towarzyszyły silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm z lokalnym gradem i silne porywy wiatru do 80 km/h. Ostrzeżenia obowiązują od godz. 14.00 do godz. 21.00.

Natomiast ostrzeżenia II stopnia przed burzami będą obowiązywały w woj. warmińsko-mazurskim, mazowieckim, świętokrzyskim, na wschodzie woj. kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, śląskiego, małopolskiego oraz w zachodniej części Podkarpacia.

Jak dowiedział się reporter RMF FM Marcin Buczek, w Zawierciu po uderzeniu pioruna zapalił się dach jednego z domów. Na szczęście nikomu nic się nie stało, sytuacja jest już opanowana.

Województwo śląskie jest jednym z 11 województw, w których obowiązują ostrzeżenia Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przed gwałtownymi burzami i silnym deszczem z gradem.

Burzom będą towarzyszyły silne opady deszczu od 35 mm do 50 mm z lokalnym gradem i silne porywy wiatru do 85 km/h. Zaczną one obowiązywać najwcześniej o godz. 15.00 i skończą się najpóźniej o północy.

Ostrzeżeniem I stopnia przed silnym deszczem z burzami objęto obszar województwa dolnośląskiego oraz część woj. lubuskiego i wielkopolskiego. Wysokość opadu miejscami wyniesie od 30 mm do 40 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 65 km/h.

Alerty obowiązywać będą od piątku od godz. 22 do soboty do godz. 10 rano. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 proc.