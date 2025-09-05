W piątek IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami z gradobiciem oraz silnymi opadami deszczu, które miejscami mogą wynieść do 50 mm. Towarzyszyć im będą silne porywy wiatru, sięgające 85 km/h. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) objęło alertem 11 województw. W Zawierciu po uderzeniu pioruna zapalił się dach jednego z domów - dowiedział się reporter RMF FM Marcin Buczek.

Ostrzeżenia I stopnia przed burzami będą obowiązywały w zachodniej części województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, małopolskiego i śląskiego, a także na wschodzie woj. wielkopolskiego.

Burzom będą towarzyszyły silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm z lokalnym gradem i silne porywy wiatru do 80 km/h. Ostrzeżenia obowiązują od godz. 14.00 do godz. 21.00.

Natomiast ostrzeżenia II stopnia przed burzami będą obowiązywały w woj. warmińsko-mazurskim, mazowieckim, świętokrzyskim, na wschodzie woj. kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, śląskiego, małopolskiego oraz w zachodniej części Podkarpacia. 

Jak dowiedział się reporter RMF FM Marcin Buczek, w Zawierciu po uderzeniu pioruna zapalił się dach jednego z domów. Na szczęście nikomu nic się nie stało, sytuacja jest już opanowana.
Województwo śląskie jest jednym z 11 województw, w których obowiązują ostrzeżenia Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przed gwałtownymi burzami i silnym deszczem z gradem. 

Burzom będą towarzyszyły silne opady deszczu od 35 mm do 50 mm z lokalnym gradem i silne porywy wiatru do 85 km/h. Zaczną one obowiązywać najwcześniej o godz. 15.00 i skończą się najpóźniej o północy.

Ostrzeżeniem I stopnia przed silnym deszczem z burzami objęto obszar województwa dolnośląskiego oraz część woj. lubuskiego i wielkopolskiego. Wysokość opadu miejscami wyniesie od 30 mm do 40 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 65 km/h. 

Alerty obowiązywać będą od piątku od godz. 22 do soboty do godz. 10 rano. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 proc.

Instytut wydał również ostrzeżenia I stopnia przed upałem dla woj. małopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego oraz mazowieckiego, które obowiązują od godz. 11.00 do godz. 18.00. Przewiduje się, że na tych terenach, temperatura w dzień może wynieść od 29 st. C do 31 st. C.

Alert RCB dla 11 województw

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało komunikat o treści "Uwaga! Dziś i w nocy (05/06.09) możliwe gwałtowne burze, silny wiatr i lokalnie grad. Zachowaj ostrożność i zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr".

Treść alertu przesłana została do odbiorców na terenie województwa: 

  • warmińsko-mazurskiego
  • łódzkiego
  • mazowieckiego
  • podlaskiego
  • świętokrzyskiego
  • kujawsko-pomorskiego (powiaty: aleksandrowski, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, lipnowski, rypiński, świecki, Toruń, toruński, wąbrzeski, Włocławek, włocławski), 
  • lubelskiego (powiaty: bialski, Biała Podlaska, lubartowski, lubelski, Lublin, łęczyński, parczewski, radzyński, świdnicki, włodawski, kraśnicki, opolski, puławski, rycki, łukowski), 
  • małopolskiego (powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, Kraków, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, Nowy Sącz, olkuski, proszowicki, tarnowski, Tarnów, wielicki), 
  • podkarpackiego (powiaty: dębicki, jasielski, kolbuszowski, Krosno, krośnieński, mielecki, ropczycko-sędziszowski, strzyżowski, stalowowolski, Tarnobrzeg, tarnobrzeski), 
  • pomorskiego (powiaty: Gdańsk, gdański, Gdynia, kartuski, kościerski, kwidzyński, lęborski, malborski, nowodworski, pucki, Sopot, starogardzki, sztumski, tczewski, wejherowski) 
  • śląskiego (powiaty: będziński, Częstochowa, częstochowski, Dąbrowa Górnicza, kłobucki, myszkowski, zawierciański).

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. 